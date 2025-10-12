BAGNO DI GAVORRANO – Un punto a testa per San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano, che nell’ultimo quarto d’ora segnano un gol per parte per l’1-1 finale.

Giornata di sole al Pianigiani di Tavernelle. Maremmani senza Metteucci con l’inserimento di Pimpinelli. A centrocampo Lo Sicco spalleggiato da Remedi e Bianchi e in attacco Mutton-Giordani. I fiorentini dell’ex Condor Vitaliano Bonuccelli schierano il tridente Doratiotto-Cirivegna-Torrini.

La gara stenta a decollare. All’8′ la prima conclusione di Doratiotto termina alta. Dopo un giallo a Mutton per un intervento duro a centrocampo, la risposta del Follonica Gavorrano arriva al 15′: Giordani prova al volo da dentro l’area, tiro alle stelle.

Al 22′ occasione per i fiorentini: diagonale da destra di Ciravegna che finisce largo. In questa fase i maremmani soffrono il pressing fiorentino. Al 35′ fa tutto Ciravegna: il centravanti del San Donato lotta sulla linea di fondo, recupera e poi accentrandosi prova la conclusione sul primo palo. Pacini attento respinge in tuffo.

Al 40′ ci prova Gistri dal limite, rasoterra largo. Nel recupero cross da sinistra e testa di Giordani a centro area che non inquadra la porta.

La ripresa si apre sulla falsariga del primo tempo. La prima occasione degna di nota arriva al 17′, con un gol annullato per fuorigioco a Doradiotto, pescato ben al di là di tutti in piena area. Al 21′ si rivedono i minerari. Arrighi scodella in mezzo, Bellini gira di testa centralmente.

Al 33′ vantaggio del Follonica Gavorrano: Pimpinelli è solo sulla trequarti e riceve: da oltre 30 metri prova una conclusione verso la porta con il tiro che diventa una rasoiata imprendibile per Tampucci proteso in tuffo. La palla s’infila a fil di palo alla sua sinistra.

Passano però solo cinque minuti e il San Donato pareggia: cross lungo a scavalcare da destra per la testa di Cecchi, che insacca l’1-1. Il finale regala poco con le squadre che badano a non scoprirsi. Finisce in parità, con le due squadre che tornano a muovere la classifica.

SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Morelli (36′ st Cellai), Cecchi, Alfani, Pecchia (22′ st Nardella), Gistri, Falconi (36′ st Senesi), Sardilli (40′ st Leonardi), Doratiotto (27′ st Rotondo), Ciravegna, Torrini. A disposizione: Gambassi, Calonaci, Morina, Puppato. All. Bonuccelli.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Rovere (6′ st Pescicani), Pimpinelli (36′ st Crasta), Bernardini, Fremura, Bucci (16′ st Arrighi), Bianchi (27′ st Proietti), Lo Sicco, Remedi, Mutton, Giordani (14′ st Bellini). A disposizione: Poggiolini, Marino, Maltoni, Mignani. All. Baiano.

ARBITRO: Velocci di Frosinone; assistenti Tranchida di Pisa e Smecca di Carrara.

MARCATORI: 33′ st’ Pimpinelli, 37′ st Cecchi.

NOTE: recupero pt 1′, st 5′; angoli 4-1; ammoniti Mutton, Bucci, Fremura, Gistri, Sardilli, Doratiotto. Espulso Pecchia dalla panchina.