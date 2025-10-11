BRACCAGNI – Taglio del nastro ufficiale per l’edizione 2025 del Grosseto Motor Village, la manifestazione dedicata al mondo dei motori, organizzata da Grosseto Fiere e ospitato al centro fieristico del Madonnino di Braccagni.

Alla cerimonia di inaugurazione insieme al presidente di Grosseto Fiere Paolo Rossi e al direttore Carlo Pacini erano presenti anche l’assessore regionale Leonardo Marras, il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno Riccardo Breda, il presidente del consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti.

Tra le tante attrazioni non poteva mancare la 25° Mostra Scambio Auto e Moto d’epoca, nata dalla stretta collaborazione con l’associazione di appassionati di Grosseto Amas, con cui e stato rinnovato l’accordo anche per questa edizione. Chiunque possieda un’auto o una moto d’epoca potra accedere liberamente all’area fieristica e parcheggiare il proprio mezzo nell’area riservata. Legato a questo settore come di consuetudine la palazzina direzionale ospitera il museo d’epoca, sapientemente realizzato dall’esperto Roberto Righetti, con una mostra dei mitici cinquantini ciclomotori che hanno segnato un’epoca e terrano in vita i ricordi di chi fino agli 80 ancora minorenne sognava l’acquisto di questi scooter da 50cc.

Per il terzo anno consecutivo i migliori tatuatori d’Italia, selezionati dall’artista imprenditore Gianni Orlandini, daranno vita alla Tattoo Reunion, con sessioni live, prenotabili anche la settimana prima dell’evento, contattando direttamente gli artisti presenti in manifestazione che saranno visibili attraverso i canali social del Grosseto Motor Village o visitando il sito web www.grossetofiere.it.

«Grosseto Motor Village – commenta il presidente Paolo Rossi -, è in linea con la mission assegnata a Grossetofiere e con i giusti investimenti potrebbe in futuro crescere ancora per animare la provincia di Grosseto in un periodo di bassa stagionalità turistica. Il suo format è facilmente adattabile a qualsiasi location e potrebbe essere ripetuto con i dovuti accorgimenti anche negli spazi del centro cittadino o sulla costa nel periodo estivo. Le manifestazioni fieristiche, sono considerate grandi attrattori turistici, perché con i loro temi riescono a spostare un numeroso pubblico di visitatori provenienti da altri territori». Il presidente chiude il suo intervento ricordando che «Grossetofiere con la sua storia e conoscenze rimane a completa disposizione di chi rappresenta il territorio grossetano».

«Grosseto Motor Village – sottolinea il direttore Carlo Pacini -, è un progetto contemporaneo che merita attenzione, il mondo dei motori non ha confini temporali, le nuove generazioni amano il vintage e rimangono affascinati davanti un’auto o moto d’epoca. Con il nostro staff abbiamo giocato proprio su questo concetto cercando di realizzare una manifestazione che susciti interesse in tutte le età».

Il programma di domani

La giornata domenicale del Grosseto Motor Village sara dedicata ai concerti live di gruppi locali, si alterneranno a partire dalle ore 14.00 sul palco della fiera rinomati gruppi Rock selezionati dall’associazione Gorarella Production, con questo ordine, Bilnd Lotus, Tayara e i Nelav che hanno recentemente partecipato al piu importante talent show nazionale.

Grosseto Motor Village aprirà al pubblico alle 9,30 e chiuderà alle 18.00.

Gli ampi parcheggi adiacenti all’ingresso della fiera saranno completamente gratuiti, l’ingressi alla manifestazione sono così regolamentati:

Intero 10,00 euro on line/cassa

Bambini fino a 14 anni ingresso omaggio