GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 11 ottobre 2025

Ariete vuole movimento: organizza una gita o un’attività.

Toro più sentimentale del solito: ascolta il cuore.

Gemelli socievole e vivace: ottima giornata con gli amici.

Cancro coccolone: oggi ti nutri di tenerezza.

Leone esuberante: ma oggi cerca di ascoltare di più.

Vergine lucida: metti ordine dove serve.

Bilancia elegante e sensibile: giornata di armonia.

Scorpione profondo e silenzioso: attenzione ai pensieri ricorsivi.

Sagittario diretto: oggi parla meno e osserva di più.

Capricorno, segno del giorno, sarà concreto, resistente e coerente: sei una roccia.

Consiglio escursione: raggiungi Poggio Ballone, tra Tirli e la costa, dove la vista e la stabilità del terreno ti ricordano quanto puoi costruire.

Acquario imprevedibile: ma oggi meglio la costanza.

Pesci tranquilli: giornata di introspezione.