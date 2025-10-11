GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 11 ottobre 2025
Ariete vuole movimento: organizza una gita o un’attività.
Toro più sentimentale del solito: ascolta il cuore.
Gemelli socievole e vivace: ottima giornata con gli amici.
Cancro coccolone: oggi ti nutri di tenerezza.
Leone esuberante: ma oggi cerca di ascoltare di più.
Vergine lucida: metti ordine dove serve.
Bilancia elegante e sensibile: giornata di armonia.
Scorpione profondo e silenzioso: attenzione ai pensieri ricorsivi.
Sagittario diretto: oggi parla meno e osserva di più.
Capricorno, segno del giorno, sarà concreto, resistente e coerente: sei una roccia.
Consiglio escursione: raggiungi Poggio Ballone, tra Tirli e la costa, dove la vista e la stabilità del terreno ti ricordano quanto puoi costruire.
Acquario imprevedibile: ma oggi meglio la costanza.
Pesci tranquilli: giornata di introspezione.