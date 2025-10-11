GROSSETO – Debutto casalingo, domenica alle 18 al Palasport di via Austria, per la Gea Basketball Grosseto che nella seconda di andata del campionato di Divisione regionale 1 si confronta con l’esperta formazione del Basket Carrara Legends, un quintetto esperto, che si è presentato battendo la Polisportiva Nicola Chimenti Livorno per 67-62. Un avversario da prendere con le molle, che già nella stagione 2023-2024 aveva dato filo da torcere ai grossetani.

Quella del Basket Carrara Legends è una storia particolare: la società nasce nell’estate del 2013 come “sistemazione” per un gruppo di ragazzi rimasti senza squadra ma ancora pieni di passione. E da un semplice gruppo di 15 persone è venuta una realtà consolidata nel territorio, che fa del coinvolgimento delle persone e delle aziende il proprio focus. E sul campo il team guidato da Guglielmo Rossi non nasconde l’ambizione dei playoff.

La Gea, che ha festeggiato negli scorsi mesi i dieci anni di vita, è già un’eccellenza cittadina e quest’anno ha messo in campo forse la migliore formazione di sempre, con l’obiettivo di arrivare ai playoff da prim’attrice.

La partenza è stata pari alle aspettative: Edoardo Furi e compagni sono reduci da quattro vittorie consecutive, tre in Coppa Toscana Open e una in DR1 e domenica sera cercheranno di calare la “manita” per aumentare ulteriormente la fiamma della passione che arde nel cuore dei suoi appassionati.

“In settimana ci siamo allenati bene – dice l’allenatore della Gea, Silvio Andreozzi – e cerchiamo di affrontare questa partita nel migliore dei modi, anche perché sappiamo di avere di fronte una squadra esperta, di categoria, che ha nel suo organico tre pezzi davvero interessanti, tra cui due lunghi. Per portare a casa la vittoria – aggiunge Andreozzi – dovremmo prima di tutto arginare la loro stazza. Alla squadra chiederò di giocare con l’intensità in attacco come stiamo facendo dall’inizio di questa stagione, ma soprattutto di trovare l’intensità in difesa che ci ha contraddistinto con Pescia, Calcinaia e Synergy nelle prime tre uscite, ma che è mancata al contrario nella trasferta di Pontedera, nella quale per certi versi ci siamo complicati la vita. Ovviamente dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per portare a casa questa prima partita casalinga del campionato”.

I Carrara Legends presentano sostanzialmente tre novità: la guardia Nicolò Pizzanelli, classe 2001, proveniente da Follo, Francesco Nannetti, pivot classe 2005 rientrato dagli Stati Uniti e Francesco Bordigoni, del 2001, tornato a far parte del roster dopo due stagioni.

Gli appassionati grossetani hanno già invece toccare con mano la qualità dei nuovi arrivi, il play-guardia Alessandro Banchi (autore di 92 punti nelle prime quattro uscite dell’anno) e l’ala Gabriele Ciacci. A Pontedera ha fatto l’esordio in panchina Lorenzo Malentacchi, play-guardia prelevato dalla Pallacanestro Grosseto.

Per la partita interna contro i Carrara Legends, intanto, coach Andreozzi recupera due pivot, Danilo Ignarra e Federico Baccheschi, che potranno dare spessore alla squadra sotto i tabelloni.