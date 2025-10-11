FOLLONICA – È ormai un’abitudine consolidata dell’Associazione italiana sommelier, delegazione di Grosseto, consegnare diploma e tastevin ai neo-sommelier in una location storica per il vino: da Rocca di Frassinello, alle cantine Berlucchi, al Castello di Meleto nel Chianti, fino alla tenuta Tommasi, in Valpolicella.

Proprio nella terra del celebrato Amarone, giovedì 9 ottobre, si è tenuta la cerimonia per i 28 sommelier diplomati al corso che si è svolto a Follonica dal 2022. Con loro, c’erano la delegata Ais di Grosseto, Sabrina Diligenti, insieme a Ezio Puggelli, che ha coordinato il lavoro del gruppo sommelier follonichese, e altri membri della delegazione grossetana.

Chi sono i nuovi sommelier

Rossella Avitabile, Flavia Bardelloni, Andrea Bertoni, Federico Breggia, Claudia Cajoli, Mattia De Angelis. Giulio Del Giudice, Martina Destri, Stefano Faggianelli, Giacomo Fedeli, Gabriele Giannessi, Carolina Lupusor, Charlie Lynn, Alex Mammone, Elena Marin, Massimo Luca Martelli. Giorgio Menicagli, Michele Panconi, Davide Pedinelli, Italo Quattrocchi, Massimo Ricci, Davido Rizzo, Marika Saracco, Costanza Signori, Giulia Sole, Maurizio Spagnesi, Stefania Tomasi, Giulia Vannoni

Al via i corsi a Follonica e a Grosseto

«Come avevamo anticipato al termine del corso e vista la partecipazione che lo ha caratterizzato, abbiamo organizzato un nuovo primo livello a Follonica, che si svolgerà parallelamente al terzo a partire da novembre», spiega Sabrina Diligenti. «Non solo, ma è in partenza a Grosseto il nuovo primo livello, contemporaneamente al terzo, che chiude il percorso per diventare sommelier. Il nostro obiettivo è avvicinarci il più possibile nelle varie zone della provincia, per dare la possibilità a chi lo desidera di partecipare ai nostri corsi ed entrare da protagonisti nell’affascinante mondo del vino e della sommellerie».

Ecco le date di inizio lezioni nel Capoluogo:

lunedì 13 ottobre, alle Corti di Roselle (terzo livello)

martedì 14, all’hotel Granduca (primo livello)

Ecco le date di inizio delle lezioni a Follonica, che si svolgeranno al Mercato coperto:

lunedì 3 novembre (primo livello)

mercoledì 5 (terzo livello)

Per informazioni, contattare Sabrina Diligenti al numero 3394786463 o scrivere alla mail [email protected]

Come si articolano i corsi per diventare sommelier

Ognuno dei tre livelli prevede 15 lezioni, tenute da relatori esperti della delegazione grossetana e toscana. Al termine è previsto un quiz per ottenere il bonus formativo per il secondo e terzo livello, che invece si chiude con un esame scritto e orale per il conseguimento del diploma.

Il primo livello è incentrato sulla tecnica della degustazione e sulla figura del sommelier. Da qui parte il viaggio che prosegue con enologia, viticoltura, tecnica di degustazione, normativa sul vino, gli spumati, le birre, i vini passiti e liquorosi.

Il secondo livello si focalizza sulla critica del vino e le valutazioni sensoriali, con lezioni di approfondimento sull’enografia e i vini delle regioni Italiane, le Doc e le Docg, sulle aree vitivinicole della Francia, dell’Europa e del mondo.

Il terzo livello affrontata la metodologia dell’abbinamento cibo-vino, con numerose prove d’assaggio di vini e preparazioni gastronomiche.