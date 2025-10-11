GROSSETO – Conto alla rovescia all’esordio stagionale per le giocatrici del Grosseto Rugby Club. Assieme alle amiche del Rosignano le rugbiste grossetane Valeria, Chiara, Noemi, Alice e Noa scenderanno in campo a San Vincenzo, fra campionato regionale Seven e un triangolare Under.

A prendere la parola è Valeria Comandi, giocatrice e allenatrice grossetana, che giocherà con il gruppo senior delle Raccattate, coetanee e amiche di Rosignano e San Vincenzo, con cui si allena da quasi due anni: quattordici giovani donne grintose e appassionate di palla ovale, che affrontano da anni distanze e sacrifici pur di giocare e migliorarsi sempre fra corse, lanci e placcaggi. Questi i loro nomi: la capitana Camilla Antonucci, Martina Ciccioni, Chiara Castellani, Giulia Castellani, Margherita Leggieri, Valentina Faraci, Elena Paladini, Valeria Feri, Teresa Ristori, Margherita Ristori, Alice Del Bufalo, Jessica Ferrarini, Noemi Zauli e appunto la biancorossa Valeria.

“Siamo finalmente un bel gruppo – ha raccontato – Quest’anno parteciperemo al campionato regionale Seven, e non più alla Coppa Italia a sette: ci aspettano quindi partite a tutto campo. Le altre squadre con cui giocheremo sono Lucca, Gispi, Valdelsa, Mugello, Città di Castello. Giocherò con la maglia del Rufus San Vincenzo, ma il nostro nome è e rimane Raccattate, che è quello che siamo veramente!”.

“Ci alleniamo ogni martedì al campo a Grosseto – ha continuato Comandi – mentre il giovedì uno qui ed uno a San Vincenzo. Non è facile trovare ragazze che abbiano voglia di intraprendere questo sport, la fatica ed i chilometri non sono pochi ma adesso che vediamo che i numeri sono questi la voglia di giocare ed allenarsi è veramente tanta. Come dicevo siamo quattordici “titolari”, ma abbiamo la fortuna di allenarci con le ragazzine che ancora non possono fare campionato con noi. Al momento sono quattro ma speriamo che anche il loro numero cresca. Non ci siamo mai fermate dallo scorso anno, perché l’entusiasmo di ricostruire una squadra era tanto, tutta l’estate abbiamo allenato la parte atletica con coach Lorenzo, e a forza di spingere il numero cresce per fortuna. I nostri allenamenti sono sempre aperti a chiunque voglia provare a partire dai 12 anni compiuti”.