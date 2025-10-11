BAGNO DI GAVORRANO – Sarà un Follonica Gavorrano in cerca di riscatto quello che si presenterà domani domenica 12 alle 15 allo stadio Pianigiani di Tavarnelle Val di Pesa. Avversario di turno, per un grande classico del girone E di Serie D, il San Donato Tavarnelle allenato da Vitaliano Bonuccelli, ex di turno.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre giocati negli anni recenti, nell’ultima stagione sono arrivate una vittoria per parte, con un 1-2 al Malservisi-Matteini per il San Donato Tavarnelle e uno 0-1 per il Follonica Gavorrano al Pianigiani. Nell’annata precedente sono arrivati un pareggio per 0-0 in trasferta e una vittoria per 2-1 tra le mura amiche, con i gol biancorossoblù di Lo Sicco su rigore e di Regoli.

Nella stagione 2021/22, quella della promozione del San Donato Tavarnelle in Serie C ma anche della conquista della Coppa Italia del Follonica Gavorrano, erano arrivati in campionato un pareggio pirotecnico per 3-3 in casa e una sconfitta per 0-1 in trasferta, oltre a un pareggio per 1-1 in coppa valso poi il passaggio del turno ai rigori.

Il Follonica Gavorrano si presenta dopo aver subito la sconfitta casalinga contro il Siena in campionato e quella con il Valmontone in Coppa Italia con 7 punti in classifica, due vittorie, un pareggio e tre sconfitte, 5 gol fatti e 7 subiti.

Il San Donato Tavarnelle arriva dalla sconfitta in campionato contro il Tau Altopascio con 11 punti in classifica, tre vittorie, due pareggi e una sconfitta, 8 gol fatti e 7 subiti.

Mister Francesco Baiano vuole quindi invertire la tendenza. “Conosco solo un modo per venire fuori da queste situazioni – sono le parole del tecnico – Il lavoro, perché ho un gruppo sano. Poi con le chiacchiere non si vince, bisogna fare i fatti, è arrivato il momento di farli”.

Si tratta, come anticipato, di un ritorno per il tecnico gialloblù: Vitaliano Bonuccelli ha allenato il Gavorrano per due volte – prima dal maggio 2015 all’ottobre 2017 per 79 partite, poi dal luglio all’ottobre 2019 per 7 partite, ma anche come giocatore nella seconda parte della stagione 2008/2009.

Nutrita anche la batteria degli ex in campo, tre per parte. Nel San Donato Tavarnelle giocano Lorenzo Cellai, al Follonica Gavorrano nella prima parte della scorsa stagione; Matteo Morelli, che ha militato in biancorossoblù per tutta l’annata 2024/25; Francesco Nardella, che invece aveva vestito la casacca dei minerari nella seconda parte della stagione 2023/24.

Ex del San Donato sono invece Tommaso Bianchi, nella seconda parte della stagione 2022/23; Lorenzo Bellini, che in gialloblù ha giocato nell’annata 2023/24; Giulio Giordani, per tre stagioni dal 2017 al 2020.