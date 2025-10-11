GROSSETO – Un lieto evento alle farmacie comunali di Grosseto. Ieri alle 19 è nato Vincenzo. A diventare genitori sono il dottor Andrea Tancredi, direttore della Farmacia comunale di via De Mille, e la dottoressa Isabella Miele, farmacista presso la Farmacia comunale di via Emilia.

«A nome di tutti i colleghi delle farmacie comunali, desideriamo porgere ai neo genitori le più vive e sincere congratulazioni, augurando loro ogni felicità per questa nuova e meravigliosa avventura. Un affettuoso benvenuto al piccolo Vincenzo».