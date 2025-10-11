MASSA MARITTIMA – Tuffo nel passato per celebrare San Cerbone. Venerdì 10 ottobre sono infatti iniziati i festeggiamenti per il patrono di Massa Marittima e per l’occasione il centro storico ha visto protagonisti molti figuranti in abiti d’epoca.

Da piazza Cavour il corteo ha percorso le vie centrali per poi radunarsi in piazza Garibaldi per la gara di tiro con la balestra. Alla cattedrale di San Cerbone si è poi svolto il tradizionale dono del censo. Infine il ritorno in piazza per lo spettacolo degli sbandieratori e dei musici.

Una tradizione che unisce spiritualità, storia e spettacolo e che si conferma ogni anno tra le più apprezzate al fianco del Balestro del Girifalco.

Abbiamo seguito la festa con le foto di Giorgio Paggetti. Qui sotto trovate la gallery con i momenti più importanti.