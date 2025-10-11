GROSSETO – Seconda settimana di gare per le squadre che partecipano alla stagione invernale del calcio a 5, impegnate ancora nella prima fase di Coppa con il campionato che prenderà il via la prossima settimana.

Nel gruppo A prosegue il percorso a braccetto di Pathetic e Sbronzi di Riace, che si giocheranno la prima piazza nell’ultimo turno. Un super Angelino, che va in doppia cifra di realizzazioni all’esordio, assistito da Calzolani spinge il team di Trombetta al 13 a 3 contro i Celestini, mentre Russo e compagni inanellano il secondo 6 a 2 consecutivo, questa volta contro il Gorarella Mobilino, grazie al duo Smajli-Nechita.

Nel girone B Atletico Barbiere solitario in vetta a punteggio pieno, nonostante la strenua resistenza dell’Endurance Team di Meattini, piegato 7 a 4 dai gol di Palmarini, Spuma e Di Girolamo. Clean sheet per il Vets 8380, vincente 3 a 0 sul Baraonda con i gol di Oneto, Pannaccione e la new entry Golisciani.

Nel gruppo C Bivio Ravi a valanga contro l’Angolo Pratiche: 16 a 0 per i ragazzi di Bonanata con l’inarrestabile duo Fabbri-El Hammar a dominare la scena. Si sblocca anche l’UDPC Fc, che inizia a trovare giocate e geometrie con il 10 a 2 sul Car Center: in evidenza Landi, con una cinquina.

Nel girone D è Piani a trascinare il Calcio Shop all’8 a 3 sull’Fc Aura, affermazione che permette alla squadra di Hudorovich di issarsi in solitaria in testa alla classifica; bene anche lo Sciangai, che con il rientro di Panfilo e i gol di Ferrini regola 11 a 6 il Ristorante Celeste, nonostante il tris di Giovani.

Continua il percorso netto della Tpt Pavimenti nel girone E, con una prestazione precisa ed attenta contro una buona Immobiliare Rossi: a decidere sono le doppiette di Laganga e Canuzzi. Si sblocca anche l’Ac Campetto, che fatica contro un Poggione ben messo in campo, ma che riesce a spuntarla di misura (3-2) grazie alla doppietta di Elio Ventura.

Nel girone F il Pezzotto conferma le buone impressioni dell’esordio e mata con un tennistico 6 a 1 il Podere Curtatone, sfruttando l’apporto di Tarlev e Barbini. Pjetri e Tudor, invece, sono i protagonisti del primo successo dell’Abitando Fc, che piega 9 a 4 gli Underdogz (Vinerba 2).

Nel gruppo G, Avengers e Cassai Gomme arrivano a punteggio pieno alla vigilia della giornata finale e decisiva: Riemma e compagni vincono a tavolino la gara con il Barracuda, mentre è la coppia Verdemare-Bambagioni a permettere al Cassai di avere la meglio 6 a 4 sui Los Ladrones di D’Anzi.