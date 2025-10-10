GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

VENERDÌ 10 OTTOBRE

CAPALBIO

Fino al 12-10-2025 – Nuovo cinema Tirreno: ecco tutti i film in programma nel fine settimana

Fino all’1-11-2025 – “Rap-Tribù”: viaggio dell’arte di Chiara Rapaccini con la nuova mostra al Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 12-10-2025 – Castiglione saluta l’estate con un weekend di eventi: venerdì i fuochi d’artificio

FOLLONICA

10-10-2025 – Salute mentale e diritti umani: a Follonica si parla del rapporto tra psichiatria, controllo sociale e colonialismo

GROSSETO

10-10-2025 – Cantina&Gusto: appuntamento ai Vini di Maremma con musica, creatività e sapori

10-10-2025 – Alla scoperta della Luna e di Saturno: serata al telescopio all’Osservatorio di Roselle

10-10-2025 – Tornano i concerti d’autunno che il Rotary offre alla città. protagonista la chitarra di Christian Lavernier

Fino al 12-10-2025 – Mostra “Sprazzi di Vita”: alla Galleria Eventi la personale di Renata Massai

Fino al 12-10-2025 – Grosseto fa volare le parole con il festival artistico letterario “Scripta Volant”

Fino al 23-11-2025 – Riparte la magia del Luna Park in Piazza Barsanti: attrazioni vecchie e nuove per tutti

Fino al 31-12-2025 – Grande successo di pubblico per “Rex Rusellarum”: la mostra prorogata fino a fine anno

MASSA MARITTIMA

Fino all’11-10-2025 – Dal corteo storico agli sbandieratori: Massa Marittima celebra il patrono San Cerbone

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

SABATO 11 OTTOBRE

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 12-10-2025 – Libri, teatro, laboratori e cultura: al via la prima edizione di “Officina delle Parole”

GAVORRANO

Fino al 12-10-2025 – Mercatini, enogastronomia e cantine aperte: Caldana celebra l’autunno con la tradizionale festa

GROSSETO

11-10-2025 – “Paisajes Sudamericanos”: emozioni e ritmi latini al Giannetti International Guitar Festival

11-10-2025 – Fondazione Grosseto Cultura per Abio: due appuntamenti al Museo di storia naturale

11-10-2025 – Racconti, esperienze e riflessioni: il cicloturismo nel libro di Monica

11-10-2025 – “Vivi Grosseto street parade”: la musica invade il centro storico. Ecco quando

11-10-2025 – I bambini disegnano il passato: laboratorio gratuito al parco archeologico di Roselle

11-10-2025 – Alla chiesa dei Bigi una stagione di concerti con lo Scriabin Concert Series

Fino al 12-10-2025 – Torna il Grosseto Motor Village: auto, rock e street food per un weekend tra adrenalina e divertimento

Fino al 12-10-2025 – Grosseto fa volare le parole con il festival artistico letterario “Scripta Volant”

MAGLIANO IN TOSCANA

11-10-2025 – Giornate Fai d’Autunno: alla scoperta di Magliano, Pereta e del Savoia Cavalleria

MASSA MARITTIMA

11-10-2025 – Dal fronte alla memoria: al Palazzo dell’ Abbondanza il libro “I massetani nella grande guerra”

Fino all’11-10-2025 – Dal corteo storico agli sbandieratori: Massa Marittima celebra il patrono San Cerbone

MONTEROTONDO MARITTIMO

11-10-2025 – Aperitivo al museo: vine e arte alla scoperta del Mubia

PITIGLIANO

Fino al 30-10-2025 – “Genio & Bellezza” le macchine di Leonardo da Vinci in mostra a Pitigliano

DOMENICA 12 OTTOBRE

AMIATA

12-10-2025 – “Da museo a museo”: in Maremma due escursioni tra cultura e mobilità dolce

CAPALBIO

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 12-10-2025 – Libri, teatro, laboratori e cultura: al via la prima edizione di “Officina delle Parole”

GAVORRANO

GROSSETO

12-10-2025 – Giornate Fai d’Autunno: alla scoperta di Magliano, Pereta e del Savoia Cavalleria

MONTIERI

12-10-2025 – Alla scoperta delle Roste: una mattinata di trekking tra natura e storia mineraria

PITIGLIANO

