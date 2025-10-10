GROSSETO – Il Comune di Grosseto aderisce al bando “Buoni scuola” 2025 promosso dalla Regione Toscana, finalizzato a sostenere le famiglie con bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni iscritti alle scuole dell’infanzia comunali, paritarie e private presenti nel territorio comunale.

Il contributo consiste in un buono economico una tantum, fino a un massimo di 500 euro per ciascun bambino, da utilizzare per l’anno scolastico 2025/2026.

È necessario che l’indicatore Isee minorenni della famiglia sia in corso di validità e non superiore a 20mila euro. Inoltre, per poter beneficiare del contributo, il bambino deve essere residente in un Comune della Toscana.

Le domande potranno essere presentate presso il Comune di Grosseto a partire da lunedì 13 ottobre entro e non oltre venerdì 17 ottobre 2025. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio dei servizi educativi del Comune.