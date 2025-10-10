BAGNO DI GAVORRANO – Escono con una sconfitta di misura per 0-1 dal Palagolfo di Follonica le ragazze del Calcio a 5 Femminile del Follonica Gavorrano, che si arrendono al San Giovanni al termine di una partita equilibrata.

Le ragazze biancorossoblù iniziano faticando a trovare la giusta posizione in campo e le distanze corrette. Nella prima frazione di gioco non succede molto, con entrambe le squadre che vanno negli spogliatoi con un deludente zero a zero. Nella seconda frazione le maremmane mostrano maggiore convinzione. A trovare la rete del vantaggio sono però le ospiti: dopo un errore nella fase di impostazione si trovano a tu per tu con Falcinelli e riescono a infilare la palla in rete.

Tentativi di reazione per le minerarie, che creano alcune occasioni, ma sprecano anche molto. La prima opportunità è per D’Antoni, che viene stoppata dal portiere avversario, bravissimo a neutralizzare il tiro. Le avversarie provano a ripartire, ma Falcinelli si fa sempre trovare pronta.

Vincenti ci prova con un tiro da fuori, ma la palla esce a lato. D’Antoni tenta un tiro al volo che sfiora la traversa, mentre su una punizione la sfera esce di pochissimo. L’ultima occasione della partita arriva dopo una bella azione: Falcini, a tu per tu con il portiere, calcia fuori.

FOLLONICA GAVORRANO: Falcinelli, Vincenti, Rinaldi, Rossi, D’Antoni, Falcini, Proietti, Goergens, Gobbi, Borelli, Baila Longo, Abate. All. D’Antoni.

SAN GIOVANNI: Bonchi, Crivelli Mey, Redditi, Turnone, Ayelen, Poletta, Meniconi, Calo. All. Bossini.

RETE: Turnone.