Foto di repertorio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Pubblicato l’avviso pubblico per che è interessato a raccogliere le olive su terreni di proprietà comunale.

Tra il proprio patrimonio immobiliare il Comune di Castiglione della Pescaia annovera alcuni terreni nelle zone di via della Tartaruga e via del Gabbiano, Strada provinciale 3 del Padule, via Vespucci, sui quali sono presenti piante di olivo che necessitano di raccolta frutti e manutenzione.

Con l’intento di garantire la manutenzione delle piante il Comune ha deciso di concedere la raccolta delle olive sui terreni di proprietà dell’Ente a titolo gratuito a tutti i cittadini, imprese o associazioni che ne facessero richiesta. Requisito necessario e sufficiente per accedere alla concessione è la residenza nel comune di Castiglione della Pescaia.

Le piante di olivo saranno assegnate in base alle domande pervenute; è vietato presentare più istanze da parte di componenti dello stesso nucleo familiare. L’attività di raccolta dovrà essere effettuata personalmente dal titolare dell’autorizzazione, con mezzi propri e a proprie spese, così come la successiva manutenzione ordinaria del terreno, dalla pulizia dell’area allo sfalcio e rimozione delle erbacce. I frutti del raccolto saranno destinati al consumo personale. L’autorizzazione concessa ha una durata di tre mesi: le operazioni di raccolta dovranno terminare entro il 31 dicembre 2025.

L’istanza di partecipazione deve essere presentata al Comune di Castiglione della Pescaia, Ufficio Ambiente, a mezzo PEC all’indirizzo [email protected] oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune non oltre le 12 del 15 ottobre 2025.

Requisiti e regole per l’assegnazione delle aree sono riportati nell’Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Castiglione della Pescaia.