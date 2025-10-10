GROSSETO – Tre nuovi specialisti sono entrati nel team dell’Odontoiatria di Grosseto. Le nuove figure contribuiranno a potenziare i servizi di Chirurgia e di Patologia orale, inoltre sarà possibile garantire una migliore e più rapida risposta soprattutto agli utenti fragili (persone medicalmente compromesse, con patologie oncologiche o delle mucose orali). Inoltre sarà potenziato il “Sistema pass odontoiatrico” per le persone con disabilità che necessitano di cure rapide in percorsi in sala operatoria, grazie al supporto di personale qualificato per l’accoglienza.

Un nuovo percorso sarà dedicato all’Odontoiatria Speciale Onco-diabetologica, per persone che oltre alle patologie oncologiche si trovano in una situazione di diabete preesistente, oppure sviluppato come effetto collaterale delle cure.

«Ormai – spiega la direttrice Alessandra Romagnoli – è accertato dalla comunità scientifica che questi utenti necessitano di un’attenzione particolare al cavo orale per contrastare le complicanze che derivano dai farmaci antineoplastici e dal concomitante diabete».

«La salute orale è una componente essenziale del benessere generale ma nelle persone con diabete, e ancora di più in quelle diabetiche oncologiche, assume un ruolo ancora più critico – dichiara Loredana Rizzo, direttrice Uoc Diabetologia di Grosseto – Affrontare la complessa relazione tra diabete, salute orale e cancro richiede un cambio di paradigma: dalla gestione separata delle singole patologie a una visione integrata e centrata sulla persona. A tale scopo gli utenti che accedono all’ambulatorio Diabeto-oncologico (attivo alla la Uoc Diabetologia da più di un anno) potranno beneficiare di questo ulteriore percorso sinergico tra le diverse specialità».

Grazie ai nuovi professionisti saranno ampliate le fasce orarie di ambulatorio, aprendo ulteriori sedute sia mattutine che pomeridiane, per facilitare l’accesso degli utenti.

«Il processo di potenziamento dell’attività Odontoiatrica al Misericordia – dichiara la dottoressa Romagnoli – prende l’avvio dalla delibera della Regione Toscana n.63\2025 che stabilisce i criteri di accesso al servizio mettendo tra le priorità la cura degli utenti più fragili in termini sia di stato di salute che di condizioni di vulnerabilità economica, con un’attenzione particolare ai bambini».