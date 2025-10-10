GROSSETO – Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud ha portato a termine lavori di manutenzione ordinaria sul fosso Beveraggio, unità idrografica pianura grossetana, a ridosso dell’abitato di Grosseto.
Le attività hanno previsto il ripristino della sezione di deflusso tramite la decespugliazione della vegetazione in eccesso.
L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato eseguito nel rispetto delle direttive regionali per la tutela dell’ecosistema e della biodiversità tipica del territorio toscano.