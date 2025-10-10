GROSSETO – Torna l’appuntamento con le classifiche dei migliori ristoranti secondo le recensioni di Tripadvisor, la più importante piattaforma al mondo per la condivisione di giudizi e consigli su hotel, strutture ricettive e, per l’appunto, ristoranti.

A ottobre 2025 sono 1.853 i ristoranti recensiti dai clienti in provincia di Grosseto (al 10 ottobre).

The Best of Tripadvisor: la classifica dei 50 migliori ristoranti in Maremma – La classifica stilata da Tripadvisor tenendo conto dei gusti dei clienti che hanno frequentato i ristoranti e hanno lasciato una recensione sul portale. Ecco la top 50 di questo mese con il punteggio più alto: le cifre a fianco indicano le posizioni scalate o perse rispetto al mese precedente.

La classifica

50 – Taverna del Vecchio Borgo (Massa Marittima) NEW ENTRY

49 – Osteria di Cecchi e Valentini (Scarlino) -7

48 – Trattoria Lo Sfizio 2.0 (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) NEW ENTRY

47 – Trattoria Il Giogo (Grosseto) -4

46 – Orto 219 (Magliano in Toscana) +4

45 – Phermento! (Porto Santo Stefano) +3

44 – Ristorante l’Angolo di Napoli, La Grotta del Pescatore (Giglio Porto, Isola del Giglio) +2

43 – Artidoro Ristorante (Grosseto) +4

42 – Agriristoro Focacceria La Dogana (Sorano) +2

41 – Hotel Miramare Restaurant (Castiglione della Pescaia) =

40 – Le Bontà di Claudia (Pitigliano) -2

39 – Marrini Food & Wine Osteria (Follonica) +1

38 – Hosteria di Pantalla (Pitigliano) +1

37 – La Terra di Nello (Castiglione della Pescaia) -1

36 – Il Giardino Agriristoro (Marsiliana, Manciano) -3

35 – La Grotta – Ristorante, Trattoria, Pizzeria (Roccalbegna) =

34 – Ristorante La Collina (Pitigliano) +3

33 – Clann (Castiglione della Pescaia) +1

32 – Ristomacelleria La Imperiale (Manciano) -4

31 – Il Capriccio (Poggio Murella, Manciano) =

30 – Ristorante La Scottiglia (Seggiano) +2

29 – Al Posto Accanto (Grosseto) +1

28 – Ristoro Il Gatto e La Volpe (Massa Marittima) -2

27 – Ristorante Pizzeria Il Giardino dei Medici (Massa Marittima) +2

26 – Osteria La Bottega (Follonica) +1

25 – Riserva Naturale Merenderia (Castiglione della Pescaia) -1

24 – Pizz & Core (Porto Santo Stefano, Monte Argentario) +1

23 – Maso Ristorante (Follonica) =

22 – Ristorante Da Guido (Magliano in Toscana) =

21 – Il Tagliapasta (Grosseto) -1

20 – Da Nada (Roccatederighi, Roccastrada) -4

19 – Ristorante Leccio Moro (Tirli, Castiglione della Pescaia) +2

18 – Osteria Da Tronca (Massa Marittima) -6

17 – Il Rifrullo (Scansano) +2

16 – Trattoria da Maria Moretti (Pereta, Magliano in Toscana) +2

15 – Red Star (Porto Ercole, Monte Argentario) +2

14 – Trattoria in Campagna (Montenero d’Orcia, Castel del Piano) +1

13 – Trattoria Il Grillo (Pitigliano) +1

12 – Bistrot 19 (Grosseto) +1

11 – Da Antinesco Bistrot (Civitella Paganico) =

10 – La Ciottolona (Boccheggiano, Montieri) =

9 – Agriristoro La Casalinga (Campagnatico) =

8 – Trattoria Da Paolino (Manciano) -1

7 – Osteria Maccalè (San Giovanni delle Contee, Sorano) +1

6 – Bio Agriturismo Il Melograno di Banditella Ristorante (Alberese, Grosseto) -1

5 – Doga Bistrot (Follonica) +1

4 – Osteria Le Fate Briache (Massa Marittima) -1

3 – C’è Pizza Per Te da Michela (Santa Fiora) -1

2 – Rotonda 1933 (Marina di Grosseto, Grosseto) -1

1 – Locanda La Luna (Tirli, Castiglione della Pescaia) +3

Cosa c’è da sapere su Tripadvisor – Nato nel febbraio del 2000, Tripadvisor si è imposto velocemente come il sito più importante per quanto riguarda la recensione di strutture alberghiere prima e di locali di ristorazione poi. La piattaforma è stata una delle prime ad adottare la strada esclusiva dei contenuti generati direttamente dagli utenti. Le recensioni che sono pubblicate su Tripadvisor provengono infatti dagli utenti. Allo staff del sito invece è affidata la verifica della veridicità delle opinioni. Per saperne di più: www.tripadvisor.it.