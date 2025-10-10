GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 10 ottobre 2025
Ariete energico e deciso: oggi puoi conquistare qualcosa.
Toro metodico: ma non fossilizzarti.
Gemelli vivace: giornata ottima per i contatti.
Cancro sereno: momenti dolci con chi ami.
Leone generoso e solare: la tua presenza riscalda.
Vergine impeccabile: oggi risolvi una piccola noia.
Bilancia equilibrata: ma non dimenticare te stessa.
Scorpione intuitivo: capisci al volo quello che gli altri non vedono.
Sagittario, segno del giorno, sarà entusiasta, spontaneo e avventuroso: il tuo sorriso è contagioso.
Consiglio escursione: percorri uno dei tratti del Cammino della Bonifica tra Grosseto e Castiglione della Pescaia: libertà, orizzonti e natura aperta ti faranno volare.
Capricorno costante: ottimo per chiudere un progetto.
Acquario ribelle: ma oggi ti conviene mediare.
Pesci emotivi: ma riesci a farti capire.