GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi venerdì 10 ottobre 2025

Ariete energico e deciso: oggi puoi conquistare qualcosa.

Toro metodico: ma non fossilizzarti.

Gemelli vivace: giornata ottima per i contatti.

Cancro sereno: momenti dolci con chi ami.

Leone generoso e solare: la tua presenza riscalda.

Vergine impeccabile: oggi risolvi una piccola noia.

Bilancia equilibrata: ma non dimenticare te stessa.

Scorpione intuitivo: capisci al volo quello che gli altri non vedono.

Sagittario, segno del giorno, sarà entusiasta, spontaneo e avventuroso: il tuo sorriso è contagioso.

Consiglio escursione: percorri uno dei tratti del Cammino della Bonifica tra Grosseto e Castiglione della Pescaia: libertà, orizzonti e natura aperta ti faranno volare.

Capricorno costante: ottimo per chiudere un progetto.

Acquario ribelle: ma oggi ti conviene mediare.

Pesci emotivi: ma riesci a farti capire.