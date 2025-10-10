Mentre l’Europa si posiziona come leader nell’innovazione degli asset digitali, l’incoerenza normativa tra gli Stati membri continua a minare gli sforzi per costruire un mercato unico delle criptovalute. Sebbene la normativa europea di riferimento MiCA (Markets in Crypto-Assets) sia entrata pienamente in vigore il 30 dicembre 2024, persiste un mosaico di regole nazionali divergenti, creando attriti per gli exchange, gli investitori istituzionali e i flussi di capitale intra-UE.

MiCA mira a armonizzare il panorama delle criptovalute imponendo requisiti uniformi di licenza, protezioni per i consumatori e regolamentazioni sulle stablecoin, ma l’applicazione varia notevolmente da paese a paese. L’ESMA ha criticato i processi di licenza di Malta, evidenziando valutazioni del rischio insufficienti e una supervisione della governance carente, nonostante il paese abbia già rilasciato diverse licenze MiCA.

A metà 2025, solo 43 licenze CASP erano state rilasciate in tutta l’UE, con Germania, Francia e Paesi Bassi che adottano posizioni più rigorose, mentre nazioni come Estonia e Malta seguono approcci più permissivi. Un profilo di Reuters del giugno 2025 ha riportato che i grandi operatori crypto si stanno posizionando in alcune giurisdizioni permissive, sottolineando i rischi di arbitraggio normativo.

Il mosaico normativo europeo crea problemi concreti per le aziende crypto che cercano di espandersi oltre i confini nazionali. Nonostante il quadro MiCA dell’UE miri a unificare le regole, i fornitori di servizi crypto si trovano ancora a dover affrontare un labirinto di standard nazionali differenti su questioni come anti-riciclaggio (AML), custodia e tassazione. Di conseguenza, molti scelgono di limitare i propri servizi in alcuni paesi o di investire ingenti risorse in consulenze legali solo per rimanere conformi.

Il problema non è solo burocratico, ma strutturale. Nel luglio 2025, l'ESMA ha lanciato l'allarme sulle aziende crypto che pubblicizzano servizi come conformi a MiCA quando non lo sono. Questo tipo di confusione, soprattutto in giurisdizioni a regolamentazione più leggera come Malta, mette a rischio gli investitori e mina la fiducia nel sistema normativo dell'UE.

Inoltre, l'applicazione della normativa varia notevolmente tra gli Stati membri. Per questo motivo la nuova Autorità europea anti-riciclaggio (AMLA) è intervenuta.

Inoltre, l’applicazione della normativa varia notevolmente tra gli Stati membri. Per questo motivo la nuova Autorità europea anti-riciclaggio (AMLA) è intervenuta. AMLA ha identificato le criptovalute come il principale rischio di riciclaggio in Europa, indicando la supervisione nazionale incoerente come una vulnerabilità significativa. L’Autorità prevede di sorvegliare direttamente circa 40 aziende crypto ad alto rischio, con l’obiettivo di introdurre regole più rigorose e uniformi nel settore in tutta l’UE.

L’incoerenza normativa influisce anche sulla liquidità. I piccoli exchange europei – privi di accesso normativo coerente – faticano ad attrarre volumi, con libri ordini poco profondi, spread bid-ask più ampi e maggiore rischio di esecuzione. Studi accademici evidenziano che la frammentazione della liquidità contribuisce a un price discovery inefficiente nei mercati crypto.

Nei prossimi 18 mesi, l’implementazione coerente di MiCA sarà cruciale. Commissione Europea, ESMA, AMLA e EBA stanno emettendo standard tecnici e linee guida operative per promuovere l’uniformità. Tuttavia, come recentemente dichiarato dal presidente ESMA Verena Ross, “gli Stati membri non hanno una visione unificata” sull’espansione dei poteri di supervisione di ESMA sui servizi transfrontalieri, comprese le criptovalute.

Alcuni esperti propongono di conferire a ESMA poteri simili a quelli della SEC americana, per monitorare direttamente le piattaforme crypto, riducendo il forum shopping e allineando più strettamente la conformità nazionale.

Fino a quando MiCA non sarà applicata in maniera coerente in tutti i paesi e i regolatori non parleranno la stessa lingua, il mercato crypto europeo resterà frammentato. Ciò significa che continueremo a vedere licenze incomplete, regole di conformità complicate, liquidità debole e investitori cauti. Per liberare veramente il potenziale delle criptovalute in Europa, è necessario un sistema di supervisione chiaro e unificato che integri tutti gli attori, contribuendo a colmare queste lacune.