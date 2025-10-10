GROSSETO – Nell’ambito della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, Aidp Grosseto invita tutta la cittadinanza a partecipare all’evento in piazza Dante, domenica 12 ottobre dalle ore 10 alle 18, per vivere una giornata di musica, animazione e sensibilizzazione.

Sarà l’occasione per scoprire le “Pillole di energia alternativa”, i famosi cioccolatini solidali di Aidp, simbolo di un’energia che nasce dall’inclusione e dalla consapevolezza.

L’iniziativa rientra nel progetto “Che classe: un percorso di sensibilizzazione sulla sindrome di Down nelle scuole della provincia di Grosseto”, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’accoglienza e del rispetto delle diversità, partendo dai più giovani.

«Il messaggio della giornata è chiaro e condiviso – afferma Aidp Grosseto -: le persone con sindrome di Down non devono solo essere incluse, ma possono essere protagoniste attive del cambiamento, portatrici di idee, talento e valore per la società».