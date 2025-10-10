GROSSETO – La Lega di Andrea Vasellini e del dottor Alessandro Bragaglia, insieme al Garante per la Disabilità, annuncia per la prossima settimana un evento benefico in via Roma, un aperitivo per la solidarietà dedicato a Mattia Porro, giovane grossetano che, dopo un grave incidente, ha perso l’uso delle gambe ma non la voglia di vivere né di lottare. Mattia parteciperà alle prossime Paralimpiadi di tennis tavolo e ha bisogno di un macchinario costoso per potersi allenare in vista della competizione: l’intero ricavato della serata sarà devoluto al suo sostegno.

“L’iniziativa nasce – spiega Andrea Vasellini – dal desiderio di unire solidarietà e presenza reale sul territorio. In via Roma ci saremo per Mattia, ma anche per tutti coloro che ogni giorno combattono battaglie silenziose. La politica deve tornare a essere umana, capace di ascoltare e di intervenire dove serve davvero”.

Con l’occasione, Vasellini annuncia una delle prime proposte che porterà in Regione Toscana in caso di elezione: l’istituzione di un fondo regionale per l’acquisto di esoscheletri da destinare gratuitamente alle persone che hanno perso la capacità di camminare.

“È una battaglia di civiltà – aggiunge –. Se la Regione guidata da Giani è in grado di trovare milioni di euro per finanziare gratuitamente i cambi di sesso, non si vede perché non possa destinare risorse a chi vuole semplicemente tornare a camminare. L’esoscheletro è uno strumento che restituisce libertà e dignità. È su queste priorità che misureremo il valore di una vera politica sociale, non sulle mode ideologiche del momento”.

L’evento benefico si terrà entro la prossima settimana in via Roma (data e orario verranno comunicati a breve): “Sarà un’occasione per unire la comunità grossetana intorno a un messaggio chiaro: solidarietà, concretezza e dignità prima di tutto – conclude Vasellini -. Mattia rappresenta esattamente la Toscana che vogliamo: quella che non si arrende, che crede nella fatica e nella rinascita. E noi saremo al suo fianco, come saremo al fianco di tutti quelli che vogliono rialzarsi”.