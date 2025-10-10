GROSSETO – L’idrovora di Torre Saline è uno degli impianti fondamentali per l’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud nella parte meridionale della provincia di Grosseto.
L’idrovora serve a pompare le acque in eccesso nell’area di Albinia, particolarmente complessa dal punto di vista idraulico, che vengono poi scaricate nel fiume Albegna.
Massimo Caselli, tecnico dell’area manutenzione di Cb6, spiega il funzionamento dell’idrovora e illustra gli interventi di manutenzione ordinaria che il Consorzio costantemente esegue sul territorio.