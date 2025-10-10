GROSSETO – Prosegue con rinnovato entusiasmo il progetto di collaborazione tra l’Aeronautica Militare e il Polo Tecnologico “Manetti-Porciatti” di Grosseto, che ha visto quest’anno la partecipazione di 19 studenti dell’ultimo anno (indirizzo Meccanica, Meccatronica, Energia, Curvatura Motori ed Elettrotecnica) a un’esperienza immersiva all’interno della Base del 4° Stormo Caccia. Si tratta del Pcto: Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento.

Dal 22 settembre al 10 ottobre, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di vivere da vicino la realtà di un reparto operativo dell’Aeronautica Militare soprattutto di conoscere il gruppo efficienza aeromobili in tutte le sue sfaccettature, confrontandosi con personale altamente qualificato e sperimentando sul campo il valore del lavoro di squadra, della disciplina operativa e della cultura della sicurezza.

“La formazione dei giovani è una missione condivisa – ha dichiarato il colonnello Davide Dentamaro, comandante del 4° Stormo -. Attraverso questo progetto, l’Aeronautica Militare intende contribuire allo sviluppo di conoscenze non solo tecniche e professionali, ma anche di quei valori e opportunità che appartengono a questo mondo. Queste occasioni infatti consentono di promuovere nei giovani un senso di appartenenza, responsabilità e orientamento verso il futuro. Non è quindi solo un’esperienza formativa ma è un vero e proprio investimento per il Paese”.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma che mira a rafforzare la vicinanza tra forze armate e società civile, attraverso un linguaggio inclusivo e un’azione educativa strutturata, dove valori come integrità, merito, dedizione e spirito di servizio diventano cardini di un dialogo costruttivo tra istituzioni e nuove generazioni.

Durante il Pcto, i ragazzi hanno potuto osservare e comprendere da vicino le dinamiche manutentive del velivolo Eurofighter, dai sistemi avionici ai meccanismi di sicurezza come i seggiolini eiettabili passando per il funzionamento delle apparecchiature di supporto al volo.

L’entusiasmo e la curiosità degli studenti ha rappresentato un forte stimolo anche per il personale dello Stormo sia per la possibilità di poter condividere la passione per questo lavoro sia perché il confronto, soprattutto con le nuove generazioni, è fondamentale per crescere.

Con iniziative come questa, il 4° Stormo continua a costruire ponti tra il presente dei giovani e il futuro del Paese.

Il 4° Stormo Caccia dipende dal Comando Squadra Aerea per il tramite del Comando Forze da Combattimento ed ha il compito di assicurare la difesa aerea dell’area d’interesse nazionale, concorrendo al controllo, sin dal tempo di pace, dello spazio aereo relativo ed effettuare operazioni di difesa aerea nelle aree assegnate, nel quadro della partecipazione a operazioni internazionali di prevenzione e gestione della crisi.

Nello specifico il reparto è impegnato, in alternanza con il 51° Stormo di Istrana (Treviso) nel servizio d’allarme, 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno, attraverso l’impiego del velivolo Eurofighter. Il 4° Stormo ha inoltre il compito di addestrare i piloti assegnati alla linea F-2000 garantendo la standardizzazione tra i reparti operativi Eurofighter, assicurare l’addestramento avanzato attraverso i corsi Weapon Instructor, validare e coordinare l’implementazione di nuove tattiche, tecniche e procedure nonché supportare il reparto sperimentale volo durante le campagne di verifica operativa del Sistema d’Arma F-2000.