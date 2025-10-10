GROSSETO – È sempre più stretto il legame tra l’amministrazione comunale e le forze armate: il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti il 3 ottobre ha partecipato a Pristina, nella base di Camp film city, alla cerimonia di cambio del comando della missione Kfor (Kosovo force), su invito del comandante del Nato Joint Force Command, l’ammiraglio americano Stuart B. Munsch e del generale di divisione Enrico Barduani, cittadino grossetano.

Durante la visita Turbanti ha assistito alla cerimonia ufficiale di avvicendamento del comando, passato al generale di divisione Özkan Ulutas dell’Esercito turco, e ha avuto l’opportunità di incontrare il Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Luciano Portolano, rappresentanti delle autorità militari italiane e Nato, la presidente della Repubblica del Kosovo Vjosa Osmani e il primo ministro Albin Kurti.

“Essere presente a Pristina per una cerimonia così significativa – ha dichiarato Turbanti – è stato un onore e un segno di vicinanza nei confronti dell’impegno delle nostre Forze armate, che ogni giorno operano per la pace e la sicurezza internazionale. È stato anche un modo per rappresentare Grosseto e il suo profondo legame con il mondo militare, che si consolida e si rafforza ulteriormente con questa esperienza. Al nostro concittadino Barduani, che ringrazio per l’invito insieme all’ammiraglio Munsch, rivolgo i migliori auguri per il futuro, certo che continuerà a distinguersi per capacità e dedizione”.

Nel corso della permanenza in Kosovo, Turbanti ha inoltre visitato il monastero di Visoki Dečani, importante simbolo religioso e culturale della regione, a testimonianza dell’apertura al dialogo interreligioso e dell’attenzione alla tutela del patrimonio storico locale.