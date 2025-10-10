GROSSETO – Un anno da incorniciare per l’ASD Nuoto Grosseto settore master in acque libere. La società grossetana ha vinto per l’ottava volta il campionato italiano FIN di società in acque libere, un risultato impreziosito da numeri da capogiro; circa 300 le compagini iscritte alle numerosissime manifestazioni svolte in tutto il territorio nazionale e migliaia i nuotatori partecipanti alle competizioni che andavano da distanze di 2000 metri per arrivare alle gare di fondo sui 5000.

Nella classifica nazionale per società al terzo posto con 3539 punti i Nuotatori genovesi, in seconda posizione con 3551 punti la società bresciana Peppe Lamberti e al primo posto con 4646 punti la ASD nuoto Grosseto.

I portacolori maremmani, nel corso della stagione agonistica partita a giugno e terminata a settembre, hanno partecipato a decine di manifestazioni organizzate nelle splendide marine di tutta Italia cogliendo ovunque risultati di grande valore agonistico dimostrando l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore del settore Alessandro Varani.” E’ stato un successo a tutto tondo” afferma l’allenatore ” non solo per il massimo riconoscimento italiano, ma anche perché durante la stagione agonistica sono arrivate le vittorie nel campionato toscano su un circuito regionale di 6 gare e ancora sulla prova unica del campionato toscano di fondo e mezzo fondo svolta a Piombino.Ricordo inoltre la splendida seconda posizione nel campionato mondiale master a Singapore cat m 45 di Simone Di Sabato”.

“Un ringraziamento particolare – gli fa eco il coordinatore master Giuseppe Bosco – va a tutti gli atleti che hanno partecipato con impegno, serieta’ e divertimento a questo lungo viaggio verso la vittoria finale. Con la kermesse di nuoto, fiore all’occhiello per la societa’ ,organizzata da diversi anni nel mese di agosto a Marina di Grosseto ,siamo ormai diventati un punto di riferimento per tutte le squadre master italiane. Un grazie particolare a tutte le nostre atlete che sono riuscite a portare al punteggio finale un bottino di circa 1500 punti”.

Elogi arrivano inoltre da Alessandro Del Bottegone, presidente del sodalizio maremmano, convinto che questi lusinghieri risultati faranno da volano per tutto il settore nuoto cittadino.

Questi gli atleti vincitori del campionato italiano: Massimo Milano, Mario Fattorini, Simone Di Sabato, Roberto Olmi, Michele Tassi, Mario Corrias, Luca Barbini, Leonardo Duchini, Giuseppe Bosco, Luca Ciabatti, Giuseppe Sansalone, Marco Sozzi, Paolo Cardelli, Nazzareno Costanzi, Alessandro Ceccarelli, Nicola Soldati, Andrea Zini, Alessandro Gallo, Leonardo Zanarella, Luca Valeriani, Maurizio Cavalletto, Valter Pastorella, Marcello Lucarelli, Massimo Benvenuti, Elena Desideri, Lucilla Mancini, Marina Piccinetti, Adalgisa Grotti, Franca Bottaini, Clarissa Mariani, Giorgia Di Buono.