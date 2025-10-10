GROSSETO – Inizia sabato sera dalla pista del Cgc Viareggio (inizio alle 21, diretta streaming sul canale Youtube di Skate Italia) una nuova avventura del Circolo Pattinatori in serie A1 di hockey pista, la sesta consecutiva. I ragazzi del confermatissimo Massimo Mariotti, dopo aver conquistato una salvezza senza playoff e playout, partono con l’obiettivo di migliorare il rendimento dello scorso campionato e strizzano l’occhio, inizialmente, a un posto nei preliminari playoff, anticamera ai quarti di finale. I biancorossi, che hanno cambiato il 50% del roster, dovranno fare i conti con un calendario iniziale impegnativo, con le sfide contro le ambiziose Viareggio, Monza, Bassano, Lodi e Valdagno. In mezzo (il 26 ottobre) ci sarà il derby con il Castiglione.

“Finalmente si torna in campo – esordisce Massimo Mariotti – allenarsi per 40 giorni senza giocare, alla fine, diventa una noia. La squadra in queste settimane ha lavorato bene per impegno e abnegazione. Per scelta abbiamo affrontato in amichevole solamente il Sarzana. Da sabato sera iniziano le gare che contano”.

Con quali certezze scende in pista il Grosseto? “Il gruppo è un pochino più equilibrato dell’anno scorso, è vero che abbiamo perso “Tonchi” De Oro, giocatore di livello, un leader in campo e nello spogliatoio ma l’abbiamo sostituito con persone che hanno già dimostrato di poterci aiutare. Penso a Vargas, che torna in Italia dopo una bellissima esperienza in Francia, che è nel pieno della maturità; a Barbieri che ha 10 campionati di A1 sulle spalle nonostante abbia solo 27 anni e penso anche a Schiavo, che ha una scuola importante, quella del Trissino. Rispetto alla passata stagione, poi, Sillero e Barragan hanno una conoscenza diretta del campionato italiano e sono cresciuti notevolmente di livello. Mi sono allenato con 10 persone sempre disponibili che mi hanno permesso di lavorare con lo spirito giusto”.

“Il test sulla pista del Viareggio è complicato – aggiunge Mariotti – ma dobbiamo avere la mentalità di fare punti ovunque, visto che abbiamo cercato di costruire una squadra che deve comportarsi leggermente meglio dello scorso campionato. Il Cgc Viareggio? Ha inserito nel quintetto due titolari del Forte dei Marmi, Torner e Ambrosio, due giocatori che non hanno certamente bisogno di presentazione, che consentono ai versiliesi di essere inseriti nel gruppo delle squadre che lottano per il terzo posto: tra loro metto anche Valdagno, Lodi e Monza. Trissino e Bassano, sulla carta, sono di un altro pianeta”.

Ultima Deroga. Il CP Grosseto potrà giocare ancora le gare interne nel suo impianto di via Mercurio, nonostante non si siano ancora stati effettuati i lavori per il necessario ampliamento. “La Federazione eccezionalmente è disposta a concedere ulteriore deroga per l’anno agonistico 2025-2026 – scrive il presidente della Skate Italia, Sabatino Aracu – purché contestualmente l’amministrazione comunale sia disponibile a indicare come data di inizio e fine lavori in un arco temporale che vada dalla fine dell’attività 2025-2026 all’inizio della successiva (2026-2027), indicativamente tra fine maggio e inizio ottobre”.

Il presidente Stefano Osti si dice fiducioso per l’operato del Comune ma, in attesa delle ruspe, pensa al campionato: “L’obiettivo è sempre il solito, mantenere la categoria senza playout, con l’auspicio di riuscire a disputare i quarti di finale. Devo dire che la vittoria contro il Sarzana nel torneo città di Grosseto mi ha rincuorato, la squadra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per disputare una stagione di prima qualità”.

Massimo Mariotti ha a disposizione tutto l’organico. Portieri: Franco Scarso Granados (2000), Luca Squarcia (2007); esterni: Pablo Saavedra (capitano, 1989), Stefano Paghi (1994), Francisco Barragan (2000), Matias Sillero (1999), Mattia Giabbani (2006), Filippo Schiavo (1998), Joaquin Vargas Salafia (1995), Nicolas Barbieri (1998).