CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Fine settimana intenso di partite al Casa Mora per le squadre dell’Hc Castiglione con l’esordio domenica, dopo 16 anni dall’ultima volta, della serie A1 nella sfida contro l’Amatori Wasken Lodi alle 18.

Domenica dunque l’atteso confronto fra la Blue Factor di Massimo Bracali e il Bbc Centropadana Amatori Wasken Lodi di Pierluigi Bresciani, una sfida che torna dopo 16 anni dall’ultima volta dei biancocelesti nella massima serie, (arbitri Franco Ferrari e Massimo Nucifero di Viareggio).

La società del presidente Marcello Pericoli ha deciso di mettere in vendita gli abbonamenti annuali, 100 euro per vedere le partite di A1 e A2, ma gli occhi sono puntati inevitabilmente sull’esordio dopo un precampionato con sconfitte contro Sarzana (7-2 nel Memorial Massimiliano Faucci) e a Viareggio per 5-2, che ha comunque messo in mostra uno stato di forma in crescita. Contro l’Amatori Lodi gli ultimi precedenti in A1 risalgono alla stagione 2008-09 con vittoria giallorossa all’andata per 5-4 al pala Castellotti, e pari in Maremma per 4-4 al ritorno.

“Affrontiamo una squadra che ha già giocato due gare ufficiali – ha detto il tecnico Bracali alla vigilia – e soprattutto un quintetto molto forte con campioni affermati che punta al vertice. Noi ci siamo preparati al meglio e il nostro obbiettivo sarà quello di crescere e maturare. Siamo una squadra giovane ma che vuole provare a dare fastidio a tutti”.

Proprio il Lodi ha perso in supercoppa Italia le due sfide contro il Trissino, 2-1 in casa e 3-2 in Veneto, ma al termine di gare durissime e combattute. Nel Lodi, finalista scudetto la scorsa stagione, è arrivato fra i pali l’ex Follonica Leonardo Barozzi (al posto di Valentin Grimalt), e ha perso Najera e Fernandes con l’unico straniero presente nel roster il catalano classe 98 Aleix Borregan (ex Valdagno) che farà reparto con Antonioni, Faccin e Compagno, oltre a Nadini e Giovannetti. In più c’è anche Andrea Borgo, il breganzese 22enne ex Forte dei Marmi, un rinforzo importante. Il secondo portiere è Porchera con l’inserimento di giovani atleti del settore giovanile, l’azzurrino Monticelli su tutti, ma anche Raveggi, Borsa, Broglia e Zanelli.

La Blue Factor, come detto, ha una rosa giovane e di grande speranza. In porta Michael Saitta e Gabriele Irace, che però sarà sostituito in questa gara da Federico Bussotti, poi gli uomini di movimento: il capitano Luigi Brunelli (nella foto), Mattia Maldini, Serse Cabella, Oscar Lasorsa, Diego Guarguaglini. In più i tre nuovi acquisti: Alberto Cabiddu dal Grosseto (ma aveva già giocato a Castiglione), e i due argentini Facundo Esquibel dal Conception e Tomas Escobar dall’Olimpia.

In pista anche la serie A2 che giocherà domani sabato alle 19 (arbitro Luca Lossi di Viareggio) con la terza giornata di Coppa Italia con il derby fra la Blue Factor e l’Iren Follonica. Entrambi i quintetti, quello castiglionese di Federico Paghi e quello del golfo di Carlo Gucci, sono reduci dalle sconfitte sempre per 6-2 contro il Roller Matera e il derby servirà per cercare di muovere la classifica. Tanti gli ex in pista.

In pista anche le giovanili. Esordio per l’Under 17 al Casa Mora domenica alle 11 contro il Cgc Viareggio, mentre per la seconda giornata l’Under 15 ospita sabato alle 16.30 il Sarzana.

La prima giornata della serie A1

1a giornata 11-12 ottobre

Teamservicecar Hrc Monza-Ubroker Bassano

Indeco Afp Giovinazzo-Why Sport Valdagno

Breganze-Innocenti Cost. Follonica

Sarzana-Forte dei Marmi

Cgc Viareggio-Cp Grosseto

Blue Factor Castiglione-Bcc CenPadada AW Lodi

Trissino-Tr Azzurra Novara

Il calendario della Coppa Italia girone D

1° turno sabato 27 settembre

Blue Factor Castiglione-Newco Roller Matera 2-6

Nova Medicea P. Viareggio-Mgm Remaplast Eboli 4-1

Domenica 28 settembre

Follonica-Newco Roller Matera 2-6

2° turno sabato 4 e domenica 5 ottobre

Newco Roller Matera-Mgm Remaplast Eboli 5-1

3° turno 11 e 12 ottobre

Newco Roller Matera-Nova Medicea P. Viareggio

Blue Factor Castiglione-Follonica

Mgm Remaplast Eboli-Nova Medicea P. Viareggio

4° turno 18 e 19 ottobre

Mgm Remaplast Eboli-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione

5° turno 25 e 26 ottobre

Nova Medicea P. Viareggio-Blue Factor Castiglione

Newco Roller Matera-Follonica

Mgm Remaplast Eboli-Follonica

6° turno 1 novembre

Mgm Remaplast Eboli-Newco Roller Matera

Nova Medicea P. Viareggio-Follonica

7° turno 8 e 9 novembre

Blue Factor Castiglione-Mgm Remaplast Eboli

Nova Medicea P. Viareggio-Newco Roller Matera

Follonica-Mgm Remaplast Eboli

8° turno 15 novembre

Blue Factor Castiglione-Nova Medicea P. Viareggio

9° turno 22 novembre

Follonica-Blue Factor Castiglione

Classifica Coppa Italia girone D

Roller Matera (3) 9 punti; Pumas Viareggio (1) 3; Castiglione (1), Follonica (1), Cresh Eboli (2) 0