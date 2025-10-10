GROSSETO – Venerdì 17 ottobre, in occasione della Giornata mondiale contro la povertà e per le persone senza dimora, Grosseto ospiterà, a partire dalle ore 18.30 alle 23.30, in piazza San Francesco, un laboratorio pubblico di sensibilizzazione rivolto ai giovani. L’iniziativa rientra nel progetto “Amici di strada”, nato all’interno del percorso “Abitare la notte”, e realizzato con il sostegno di Cesvot, grazie a un bando dedicato alla formazione del volontariato.

Obiettivo del progetto: formare un piccolo gruppo di giovani come futuri operatori di strada, capaci non solo di avvicinarsi al mondo delle marginalità urbane, ma di comprenderlo, rispettarlo e offrire ascolto e sostegno concreto.

“Abbiamo già svolto due incontri – spiega don Claudio Bianchi, referente del progetto – uno dedicato al tema della comunicazione, l’altro incentrato sulla relazione. Il laboratorio del 17 ottobre sarà il terzo appuntamento del percorso, che si concluderà con una visita alla Caritas di Viterbo, dove i ragazzi potranno conoscere esperienze consolidate di intervento a favore dei senza dimora”.

L’iniziativa nasce dal lavoro di rete messo in campo da quattro realtà grossetane – Caritas diocesana, Cisom, Associazione Isaia, Azione Cattolica, Ceis , Altra Città e dal 16 ottobre la Misericordia – che, insieme, hanno dato vita al servizio “Abitare la notte”. Ogni sera, un gruppo di volontari parte alle 19.30 da Caritas, portando con sé una pietanza calda preparata da altri volontari in cucina. Poi inizia il giro: 18 zone della città visitate regolarmente, dove vivono persone che hanno scelto – o subito – di abitare la strada.

“Abitare la notte”, come suggerisce l’espressione, significa entrare nei luoghi più fragili dell’esistenza: lì dove la solitudine, la disillusione o le dipendenze rendono difficile rialzarsi. Il servizio non è solo distribuzione di pasti – nel 2024 ne sono stati consegnati 4.538 – ma un vero incontro tra umanità, che apre possibilità di accompagnamento, anche sul piano sanitario e relazionale.

Il progetto “Amici di strada” punta proprio su questo: coinvolgere i giovani, formarli e affiancarli in esperienze concrete, affinché possano diventare presenza amica e responsabile accanto a chi non ha più nulla.

Anche il laboratorio in piazza del 17 ottobre sarà aperto a tutti, per ascoltare, confrontarsi, guardare in faccia – senza filtri – una realtà spesso ignorata. E per capire che nessuno, davvero, può essere lasciato indietro.