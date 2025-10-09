FOLLONICA – L’amministrazione comunale di Follonica ha dato il via ai lavori di manutenzione straordinaria dei vialetti imbrecciati all’interno del cimitero comunale di via Leopardi.

Questo intervento mira a garantire il decoro, l’ordine e una piena fruibilità della struttura, tutelando l’ambiente e rispondendo così anche alle esigenze espresse dai cittadini. L’obiettivo principale del progetto è risolvere in modo strutturale il persistente problema delle malerbe infestanti, attraverso un intervento ecologico e naturale che rispetti l’ambiente e garantisca la sicurezza di tutti.

La soluzione adottata è l’utilizzo di inerte di cava (risetta) arricchito con calce idrata. Questa miscela ecologica e completamente naturale crea un ambiente basico che ostacola la germinabilità dei semi spontanei, rallentando l’infestazione. In questo modo, si mantiene la permeabilità del fondo, un aspetto cruciale del progetto.

L’investimento complessivo per i lavori è di 190mila euro, finanziato tramite l’applicazione dell’avanzo di bilancio. La durata prevista per il completamento dei lavori è di 120 giorni.

I lavori si svolgeranno all’interno del cimitero. Per garantire la sicurezza degli utenti e consentire l’accesso alle tombe; le singole aree di cantiere saranno delimitate e interdette temporaneamente, con la creazione di viabilità alternative.

L’amministrazione ringrazia la cittadinanza per la pazienza e si scusa per l’eventuale disagio durante l’esecuzione delle opere, giustificato in quanto trattasi di un intervento cruciale per il decoro e la fruibilità di un luogo caro alla comunità.