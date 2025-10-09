GROSSETO – I candidati maremmani alle elezioni regionali concludono la campagna elettorale tra politica e convivialità. In programma cene e aperitivi, in attesa del voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre. Ecco dunque gli eventi in programma.

Leonardo Marras (Pd)

Giornata intensa di appuntamenti elettorali oggi per Leonardo Marras, candidato del Partito Democratico al Consiglio regionale della Toscana nel collegio di Grosseto. Il primo incontro è in programma alle 18 a Magliano in Toscana, al locale Pizza Movie in via XX Settembre, dove Marras parteciperà al dibattito “Magliano è Toscana”, un confronto sullo sviluppo del territorio al termine del quale sarà offerto un apericena.

In serata, alle 20, Marras sarà a Grosseto al Caffè Tubino di via Mazzini (angolo piazza del Sale) per un nuovo incontro con cittadini e sostenitori, anche in questo caso accompagnato da un momento conviviale. Domani, venerdì 10 ottobre, l’agenda proseguirà a Marina di Grosseto, alla Pizzeria Ariston di via Giannutri, con un confronto dedicato ai temi di “Turismo e territorio” e un aperitivo finale.

Andrea Vasellini (Lega – Vannacci)

Andrea Vasellini, esponente della Lega e referente del generale Vannacci per la provincia di Grosseto, chiuderà la campagna giovedì 9 ottobre dalle ore 10:30 in via Roma 38 con una merenda popolare a base di porchetta, ribattezzata dallo stesso Vasellini “una porchetta per la remigrazione”: «Abbiamo scelto via Roma perché è lì che si misura la credibilità della politica – afferma Vasellini –. È troppo facile parlare di sicurezza dai salotti o dai palchi protetti: noi la sicurezza la pratichiamo, stando in mezzo alla gente, a viso aperto. La porchetta è solo un pretesto: quello per dire che la Maremma non ha paura, che la nostra identità non è in svendita e che la Lega c’è, dove gli altri non osano nemmeno mettere piede».

L’appuntamento è aperto a tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico. «Chi crede che la sicurezza e la cultura locale non siano vergogne ma valori da difendere, è il benvenuto – prosegue Vasellini –. Non c’è bisogno di tessere o di parole inglesi per sentirsi parte di una comunità: basta un gesto, una stretta di mano, un pezzo di porchetta condiviso. È così che si ricostruisce il legame fra la politica e la realtà. La remigrazione non è odio, è buonsenso. È dire basta al caos, basta al finto buonismo, basta all’Italia che si inginocchia davanti al disordine. È tempo di rimettere in piedi la nostra terra, partendo da dove tutto è cominciato: le nostre piazze, le nostre vie, la nostra gente».

Lidia Bai (Pd)

Giovedì 9 ottobre la candidata Pd Lidia Bai farà una cena di chiusura di campagna elettorale alla sede dell’unione comunale del Pd a Massa Marittima.

Jurij Di Massa (Fratelli d’Italia)

Il candidato Jurij Di Massa chiude la sua campagna con l’evento “Usque ad finem: la notte degli irriducibili”, giovedì 9 ottobre dalle 20:30 da Affetti, in piazza del Sale. “Un evento aperto a tutti gli irriducibili”: in programma musica, porchetta e open bar. Ospite da remoto l’onorevole Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento Europeo.

Luca Minucci (Fratelli d’Italia)

Luca Minucci sarà invece alla sala Eden giovedì 9 ottobre alle 18:30 per un aperitivo allo storico locale grossetano del bastione Garibaldi: «Questa bellissima e intensa campagna elettorale è oramai giunta al termine e mai come adesso esprimo la voglia di ringraziare tutti coloro che mi stanno sostenendo – annuncia Minucci -. Vi aspetto tutti alla Sala Eden a Grosseto per poter festeggiare insieme. Insieme, diamo voce alla Maremma».