GAVORRANO – “Prendersi cura di una persona affetta da una malattia neurodegenerativa è un gesto d’amore profondo, ma anche una sfida che può mettere a dura prova le energie fisiche ed emotive. Nessuno dovrebbe affrontare questo percorso da solo”. Da questa consapevolezza nasce “Spazi di Sollievo”, un progetto promosso dal Comune di Gavorrano, dalla Commissione Pari Opportunità e dall’associazione La Farfalla – Cure palliative Odv, in collaborazione con Auser Bagno di Gavorrano, grazie al contributo della fondazione Cassa di Risparmio Firenze.

Gli incontri si terranno presso la sede dell’Auser di Bagno di Gavorrano a partire da mercoledì 29 ottobre, con appuntamenti periodici aperti alla partecipazione di chi desidera vivere un momento di respiro, comprensione e vicinanza. L’iniziativa è dedicata a chi vive ogni giorno la realtà delle malattie neurodegenerative: le persone colpite e i loro caregiver, offrendo loro momenti di ascolto, condivisione e sostegno.

Il progetto si articola in due percorsi distinti, pensati per rispondere ai diversi bisogni di chi affronta la malattia in prima persona e di chi se ne prende cura. Per le persone con patologie neurodegenerative, “Spazi di Sollievo” propone attività di laboratori esperienziali ed occasioni di socializzazione che favoriscono il benessere e mantengono vive le capacità residue. Per i caregiver, invece, sono previsti incontri di confronto, momenti di ascolto e spazi di sollievo pensati per alleggerire il carico quotidiano e ritrovare energia attraverso la condivisione.

“Spazi di Sollievo nasce per costruire un luogo accogliente, umano e sicuro – concludono gli organizzatori -, in cui le persone possano sentirsi comprese e sostenute, e dove la comunità intera possa riscoprire il valore della solidarietà e della cura reciproca”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare i numeri 3287334436 e 3663920915.