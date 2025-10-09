GROSSETO – Nei giorni scorsi, il nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Grosseto, in linea con le direttive dell’ispettorato nazionale del lavoro ed in sinergia con l’ispettorato territoriale del lavoro di Grosseto e con le locali stazioni carabinieri presenti sul territorio, ha ispezionato varie aziende operanti nella provincia di Grosseto ed attive in diversi settori produttivi (stabilimenti balneari, pubblici esercizi ed aziende vitivinicole).

I servizi, predisposti nell’ottica di prevenire gli incidenti in ambienti lavorativi e garantire l’osservanza delle norme poste a tutela della saluta e della sicurezza dei lavoratori impiegati, hanno fatto emergere a carico di tre ditte differenti violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l’omessa sorveglianza sanitaria e la mancata formazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti ed in un caso, per la mancata nomina del “Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” che nella circostanza ha portato alla sospensione dell’azienda ispezionata.

In tutto, sono state tre le ditte contravvenzionate ed altrettanti i rispettivi amministratori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica del tribunale di Grosseto ai quali, sono state elevate ammende pari a 14mila euro.

«I controlli – fanno saperi i carabinieri -, che proseguiranno su tutta la provincia con il coordinamento dall’Ispettorato Territoriale di Grosseto, vengono regolarmente condotti dai carabinieri del locale Nucleo Ispettorato Lavoro in stretta sinergia con il comando provinciale dei carabinieri e sono volti al contrasto dello sfruttamento lavorativo nonché al rafforzamento del rispetto delle normative in materia giuslavoristica e di sicurezza nei luoghi di lavoro».