GROSSETO – Sono tanti, pedalando da tutta Italia per la Pacicclica, la marcia per la pace che porterà sino a Perugia. Anche da Grosseto, questa mattina, sono partiti in quattro alla volta di Perugia.

PACICLICA

«Paciclica – afferma Angelo Fedi di Fiab – è l’iniziativa con cui Fiab partecipa dal 2005 alla storica Marcia della Pace Perugia-Assisi, e lo fa con una sua particolare modalità: raggiungendo Perugia interamente in bici o bici + treno. Col suo mezzo a zero emissioni, Fiab porta alla Marcia un messaggio facilmente comprensibile e condivisibile: non solo “pace fra i popoli” ma anche, e sempre più, “pace con l’ambiente”».

Tre le tappe che saranno percorse dai cicloattivisti di Fiab Grosseto Ciclabile; stamani la partenza da Grosseto, si incontreranno nel pomeriggio di sabato 11 ottobre con i partecipanti in arrivo a Perugia da tutta Italia. Previste “cordate” in bicicletta da Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia Veneto, Liguria, Lazio e naturalmente Toscana con due gruppi distinti che si incontreranno sul lago Trasimeno partendo da Viareggio, Pisa, Firenze, Siena e Grosseto.