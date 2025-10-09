GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 9 ottobre 2025

Ariete impulsivo: ma oggi serve diplomazia.

Toro, segno del giorno, sarà stabile, calmo e affidabile: sei tu il punto fermo della giornata.

Consiglio escursione: concediti una passeggiata tra le colline di Scansano, tra vigneti e paesaggi ordinati, in piena sintonia con la tua natura.

Gemelli vivace: ma evita dispersioni.

Cancro profondo: ascolta anche i silenzi.

Leone protagonista: ma oggi meglio restare un passo indietro.

Vergine precisa e puntuale: giornata scorrevole.

Bilancia gentile: ma attenta a non compiacere troppo.

Scorpione riservato: tieni a bada i pensieri troppo cupi.

Sagittario leggero: bene lo svago intelligente.

Capricorno concreto e silenzioso: giornata produttiva.

Acquario curioso: oggi tutto può ispirarti.

Pesci sognatori: ma c’è bisogno di concretezza.