GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi giovedì 9 ottobre 2025
Ariete impulsivo: ma oggi serve diplomazia.
Toro, segno del giorno, sarà stabile, calmo e affidabile: sei tu il punto fermo della giornata.
Consiglio escursione: concediti una passeggiata tra le colline di Scansano, tra vigneti e paesaggi ordinati, in piena sintonia con la tua natura.
Gemelli vivace: ma evita dispersioni.
Cancro profondo: ascolta anche i silenzi.
Leone protagonista: ma oggi meglio restare un passo indietro.
Vergine precisa e puntuale: giornata scorrevole.
Bilancia gentile: ma attenta a non compiacere troppo.
Scorpione riservato: tieni a bada i pensieri troppo cupi.
Sagittario leggero: bene lo svago intelligente.
Capricorno concreto e silenzioso: giornata produttiva.
Acquario curioso: oggi tutto può ispirarti.
Pesci sognatori: ma c’è bisogno di concretezza.