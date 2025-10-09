GROSSETO – Siena, Pisa, Lucca, Arezzo, Livorno e… Grosseto. Queste le città citate in un post sui social dall’account ufficiale di “All’Antico Vinaio”, un tempo locale iconico a Firenze per le sue schiacciate e ormai diventato un vero e proprio franchise internazionale.

Locale, globale e ancora locale

A quanto pare Tommaso Mazzanti, Ceo e fondatore di “All’Antico Vinaio”, sta quanto meno valutando di espandere ancora la sua offerta arrivando anche in Maremma e in altre città della Toscana. Del resto le schiacce con affettati di ogni tipo hanno convinto un po’ tutti sin da subito: ciò ha permesso al brand di espandersi esponenzialmente e di arrivare in città come Milano, Roma, Palermo, Torino e Bari, in alcuni casi con più punti vendita all’interno della stessa città. Per di più il franchise ha oltrepassato i confini nazionali ed è riuscito ad affermarsi anche a Dubai, negli Stati Uniti (da New York a Nashville) e recentemente anche in Gran Bretagna con la recente apertura a Londra.

Mazzanti non sembra però disposto ad abbandonare le origini e tutto pare indicare la volontà di rafforzare l’offerta in Toscana.

Il post sui social

Il post sui profili ufficiali (Instagram, Facebook…) ha proprio il sapore di un primo annuncio, anche se al momento non ci sono piani ufficiali per l’apertura. Tra le varie foto si possono notare le classiche schiacciate proposte dall’Antico Vinaio davanti ai luoghi simbolo di molti capoluoghi toscani. Nel caso di Grosseto sullo sfondo c’è piazza Dante e palazzo Aldobrandeschi.

Il tutto accompagnato con la scritta “Please Antico Vinaio come to… Finalmente“. (Per favore Antico Vinaio vieni a… Finalmente)”.

Vista l’attitudine alla crescita del progetto, con l’inaugurazione di molti locali nel 2025 che ha portato il numero totale ad oltre 40, non è da escludere l’apertura in ogni città citata. Non resta che aspettare per capire in maniera chiara dove potrebbe sorgere il locale grossetano.