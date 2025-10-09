GROSSETO – Nasce la prima Comunità Energetica Rinnovabile della provincia di Grosseto.

La Cer “Grosseto Nord” è infatti diventatà una realtà. Promossa da Alessandro Benelli e realizzata in collaborazione con St Energy Solutions Srl, l’iniziativa mette in rete cittadini, aziende ed enti pubblici per produrre e condividere energia rinnovabile.

L’obiettivo? Creare benefici economici, ambientali e sociali per il territorio, senza costi per chi aderisce.

Cos’è una Cer?

Una Comunità Energetica Rinnovabile è un insieme di cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali, cooperative, enti religiosi e/o di ricerca, quelli del terzo settore e di protezione ambientale che condividono l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti nella disponibilità di uno o più soggetti (produttori associati alla comunità).

In Maremma l’azienda St Energy Solutions ha identificato e definito soluzioni al fine di offrire e facilitare l’ingresso in una Cer sia per le imprese e sia per i cittadini e Pa che manifestano il proprio interesse.

La Cer Grosseto nord

Un progetto locale, per un futuro più sostenibile. La configurazione “Grosseto Nord” nasce grazie all’imprenditore grossetano Alessandro Benelli, che nel 2021 ha realizzato un impianto fotovoltaico da 999 Kwp in via del Commendone. Con l’autorizzazione del Gse, l’impianto immette fino a 1,5 milioni di Kwh/anno nella cabina primaria di Terna “Grosseto Nord”, contribuendo all’approvvigionamento energetico della Cer. L’impianto può servire fino a 700 famiglie con un contratto standard da 3Kw, generando un risparmio in bolletta stimato tra 80 e 150 euro l’anno.

Come funziona

La condivisione dell’energia è semplice e trasparente. In una Cer l’energia elettrica rinnovabile può esser condivisa tra il soggetto produttore e i consumatori, localizzati all’interno di un medesimo perimetro geografico, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia.

Nello specifico, un’iniziativa di sostenibilità energetica prende forma a Grosseto con la nascita di una nuova configurazione Cer, supportata dall’impianto fotovoltaico di circa 1 Mm, realizzato in Via del Commendane dalla “Società Semplice Agricola Il Poggione” (Gruppo Benelli). L’impianto, dopo l’approvazione del Gse, è stato messo a disposizione da St Energy Solutions per favorire la condivisione dell’energia pulita e sostenibile tra imprese e cittadini dell’area di Grosseto Centro Nord (Per conoscere tutte le zone coperte: www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie).

L’impianto consentirà ad alcune centinaia di cittadini con utenze residenziali, di accedere agli incentivi previsti per le Cer dal Gse, contribuendo così alla diffusione di un modello energetico più equo e sostenibile ed al combattimento della povertà energetica.

Anche le imprese potranno partecipare alla condivisione virtuale di consumi e produzione con l’obiettivo di aiutare la Cer a ripartire vantaggi economici sul territorio nel quale operano. Queste ultime potranno far fruire anche i loro dipendenti dei vantaggi che Enel Energia riserva agli aderenti alla Cer. Grazie ai consumi conferiti in comunità dalle imprese del territorio sarà possibile ripartire vantaggi di interesse pubblico su tutto il territorio per 20 anni consecutivi, il tutto senza un solo euro di esborso finanziario da parte delle imprese.

Può aderire alla Cer chi possiede un Pod (Point of Delivery) collegato alla cabina primaria Grosseto Nord.

Vantaggi per i membri

La quota dell’incentivo destinata al territorio sarà votata direttamente dai membri della comunità. I benefici delle Cer possono essere suddivisi in tre categorie principali: ambientali, economici e sociali.

Benefici ambientali

· Riduzione delle emissioni di Co₂: Utilizzando fonti rinnovabili, le Cer contribuiscono a diminuire l’uso di combustibili fossili e, di conseguenza, le emissioni di gas serra.

· Sostenibilità: Promuovono l’uso di energia pulita e rinnovabile, contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

Benefici economici

· Incentivi statali: Partecipare a una Cer permette di accedere a vari incentivi Gse e bonus economici per l’energia consumata nelle fasce orarie di produzione di energia del grande impianto fotovoltaico aderente alla Cer.

Benefici sociali

· Iniziative di interesse sociali sul territorio: come imposto dalla normativa, per le aziende non sono previsti incentivi diretti monetari ma i consumi che possono conferire creano valore nella Cer, utilizzato per donazioni dirette, eventi di beneficienza e per tutte le cause sociali, umanitarie e ambientali che la Cer si prefiggerà di perseguire negli anni.

· Coesione comunitaria: Le Cer favoriscono la collaborazione tra cittadini, imprese ed istituzioni, rafforzando il tessuto sociale di Grosseto.

· Opportunità di sviluppo: Creano nuove opportunità di sviluppo economico e sociale, migliorando la qualità della vita nelle aree coinvolte.

Aderire a una Comunità Energetica Rinnovabile non comporta costi o vincoli di qualsivoglia natura: è possibile accedere gratuitamente e non è necessario cambiare il fornitore delle proprie utenze domestiche o aziendali, si può uscire in qualunque momento e senza costi.

L’incentivo statale è volto a promuovere i consumi di energia elettrica durante le fasce diurne della giornata (ossia nel momento in cui l’impianto fotovoltaico produce energia). L’incentivo che potrà essere erogato è estremamente variabile e legato a numerosi fattori (tra i quali la numerosità dei membri aderenti, gli specifici consumi di energia, etc.); è possibile però stimare un contributo medio pari a circa 80-120 euro all’anno per famiglia.

Come aderire

L’adesione alla Comunità Energetica è molto semplice e veloce e può essere fatta recandosi direttamente nello Spazio Enel Partner di Grosseto di Ferretti Ulisse, in via Svizzera 251, dove l’utente può ricevere una consulenza dedicata gratuita, avere tutte le informazioni e aderire direttamente.

· Compilando il form dedicato sul sito www.cergrossetocentronord.it dove verrà inoltrata la richiesta e l’utente verrà ricontattato

· Nel Punto Enel di via Bonghi 13B (per le aziende)

L’accesso alla Comunità Energetica dà la possibilità di accedere ad offerte dedicate sulle utenze di luce e gas della propria casa o azienda che permetteranno ulteriori risparmi in bolletta, in aggiunta all’incentivo statale previsto.