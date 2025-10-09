GROSSETO – Hanno cercato e trovato la cassaforte e l’hanno aperta con il frullino. Ennesimo furto ieri sera in una casa che si trova sulla strada della Chiocciolaia, tra Grosseto e Marina. Un podere isolato a un centinaio di metri dalla casa più vicina.

I ladri sono entrati in casa tra le 20 e le 21.30, approfittando dell’assenza dei proprietari, ma in un orario in cui avrebbero anche potuto tornare. Probabilmente li osservavano già nei giorni precedenti, cercando di carpire le loro abitudini. Per entrare hanno fatto un buco in una finestra. Sembrerebbe gente esperta, non ladri improvvisati.

Una volta dentro hanno messo tutto a soqquadro e, una volta trovata, hanno aperto la cassaforte con un frullino rubando oro e ricordi di una vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno indagando.

A dare l’allarme i gruppi del Controllo di vicinato. In particolare quello appunto di Cernaia, Chiocciolaia e Squadre basse che oltre a diffondere la notizia ha chiesto a tutti di fare mente locale, se qualcuno nei giorni scorsi avesse notato qualcosa, magari passaggi ripetuti di persone sconosciute ed estranee alla zona.