ARCIDOSSO – Venerdì 10 ottobre 2025, dalle 10 alle 16, l’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana (Loc. Colonia, Arcidosso) ospiterà la “Giornata di animazione Trans.Forest sul Monte Amiata”, un appuntamento formativo ed esperienziale dedicato alla trasformazione e ai nuovi servizi delle foreste amiatine.

L’iniziativa, organizzata dal Consorzio Forestale dell’Amiata in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia – Dafne, coinvolgerà studenti universitari, allievi dell’Istituto Agrario di Grosseto, esperti forestali e operatori del settore in una giornata sul campo per approfondire le tematiche della gestione forestale sostenibile e multifunzionale.

La giornata prenderà avvio alle ore 10:00 con l’accoglienza e la registrazione dei partecipanti. Interverranno i rappresentanti del Consorzio Forestale dell’Amiata (Fiorenzo Caselli, presidente, insieme ai dottori forestali tecnici del Consorzio Paolo Franchi e Cristiana Contri) e i docenti e ricercatori dell’Università della Tuscia – Dafne (i professori Angela Lo Monaco e Rodolfo Picchio, insieme ai dottori Damiano Tocci e Luca Cozzolino).

Giovanni Alessandri, dottore forestale dello Studio Agricis e coordinatore del progetto Trans.Forest, presenterà gli obiettivi della giornata illustrando il tema centrale: “La trasformazione e i nuovi servizi delle foreste”. Focus particolare sarà dedicato a biodiversità, servizi ecosistemici, gestione attiva e multifunzionale dei boschi, con particolare attenzione ai castagneti da frutto, da legno e alla filiera silvo-castanicola.

Il cuore della giornata (ore 11:00) sarà l’escursione guidata nel bosco con visita a due cantieri forestali attivi. Accompagnati da esperti forestali e docenti universitari, i partecipanti affronteranno quattro tappe tematiche:

Pianificazione e gestione forestale: confronto tra approccio tradizionale e innovativo

Ecosistemi forestali e biodiversità: indicatori e funzioni ecologiche

Servizi ecosistemici: quali sono, per chi e come valorizzarli

Esempi pratici: gestione castanicola e selvicolturale sul campo

Alle ore 13:00 è prevista una pausa pranzo con picnic o presso struttura convenzionata, per favorire lo scambio informale tra partecipanti ed esperti.

L’evento riprenderà alle ore 14:30, con la sessione “Conclusioni e prossimi passi”, durante la quale ricercatori universitari e rappresentanti del Consorzio Forestale sintetizzeranno i contenuti della giornata, richiamando l’importanza di una visione integrata del bosco come sistema produttivo e generatore di servizi ecosistemici. Sarà inoltre lanciato l’invito a partecipare alle fasi successive del progetto.

La chiusura dei lavori è fissata per le ore 16:00.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Trans.Forest (Intervento SRG09), dedicato alla cooperazione per azioni di supporto all’innovazione e ai servizi rivolti ai settori agricolo, forestale e agroalimentare, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2014-2022, cofinanziato dall’Unione Europea.

Un’occasione unica per studenti, professionisti e operatori di confrontarsi direttamente sul campo con le migliori pratiche di gestione forestale sostenibile.

Per informazioni e iscrizioni:

Consorzio Forestale dell’Amiata

Progetto Trans.Forest – Studio Agricis

L’evento è organizzato in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia – Dafne, l’Istituto Agrario di Grosseto e l’Associazione Valorizzazione Castagna del Monte Amiata Igp