BAGNO DI GAVORRANO – «Contribuire a far vincere le elezioni e diventare un perno del governo regionale»: con queste parole Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, ha rilanciato oggi a Bagno di Gavorrano l’impegno di Alleanza Verdi Sinistra nella corsa elettorale toscana.

Davanti a iscritti, simpatizzanti e amministratori locali, Fratoianni ha parlato di un progetto «coraggioso, ambizioso e in crescita in tutto il Paese», capace – ha detto – «di tenere insieme unità e radicalità, giustizia sociale e ambientale, pace e diritti».

L’iniziativa, ospitata nel pomeriggio a Bagno di Gavorrano, è stata promossa a sostegno dei candidati Valentino Bisconti, Chiara Serracchiani, Luca Angeli e Serena Cortecci.

Erano presenti anche il segretario provinciale di Sinistra Italiana Nicola Menale, il sindaco Stefania Ulivieri, l’assessore Massimo Borghi e il vicesindaco Daniele Tonini.

«Ci presentiamo con la prospettiva di contribuire a vincere le elezioni e di far vincere Eugenio Giani e la nostra coalizione – ha dichiarato Fratoianni – ma anche con l’ambizione di essere, dal giorno dopo, un perno del governo di questa regione».

Il leader di Sinistra Italiana ha sottolineato come la crescita dell’Alleanza Verdi Sinistra in tutta Italia derivi da una proposta «coraggiosa e ambiziosa, capace di tenere insieme unità e radicalità nelle posizioni su tutti i temi più rilevanti: dalla lotta alle diseguaglianze alla giustizia ambientale, fino al tema enorme della guerra e della pace».

«Su questi temi – ha aggiunto – abbiamo posizioni molto chiare e credo che sia anche per questo che l’Alleanza Verdi Sinistra stia raccogliendo un consenso crescente nel Paese».

Riguardo al Campo Largo, Fratoianni ha ribadito che «l’unità è una condizione necessaria, anche se non sufficiente».

«All’unità – ha spiegato – bisogna coniugare la chiarezza e la nettezza di una proposta politica chiaramente alternativa, insieme alla credibilità di questa proposta. È su questo che stiamo lavorando, e siamo fiduciosi che in Toscana le cose andranno bene».

L’incontro si è chiuso con gli interventi dei candidati al Consiglio regionale e dei rappresentanti locali di Sinistra Italiana, che hanno ribadito l’impegno del partito e della lista Alleanza Verdi Sinistra sui temi ambientali, sociali e di giustizia territoriale per la Maremma.