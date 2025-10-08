BAGNO DI GAVORRANO – Niente da fare per il Follonica Gavorrano, che contro il Valmontone crea ma non concretizza e subisce una sconfitta casalinga per 0-1 ai 32esimi di Coppa Italia di Serie D.

Prime fasi della partita di studio tra le due squadre, con il Follonica Gavorrano che si avvicina un paio di volte in maniera pericolosa dalle parti di Tisato, senza sortire gli effetti sperati.

Al 21′ lampo di Bellini, che penetra in area superando diversi avversari e fa partire un destro che termina di poco a lato.

Al 24′ bello scambio in velocità che vede protagonisti Maltoni e Lo Sicco, il quale serve Bellini che calcia in corsa, la palla anche in questo caso accarezza il palo. Tre minuti dopo Coulibaly cerca la botta con il sinistro dalla lunga distanza, la sfera termina fuori non lontana dall’incrocio.

Gioco in palleggio dei locali e alla mezz’ora ci riprova con un’azione sulla destra: Pescicani serve Bianchi, che di piattone non trova la porta.

Al 37′ Molinari va via sulla destra e la mette in mezzo per Chiarella, che stacca di testa sparando sopra la traversa.

La prima frazione termina a reti bianche dopo un minuto di recupero, mentre al rientro in campo nella ripresa il Follonica Gavorrano si rende subito pericoloso su calcio di punizione: Lo Sicco trova la testa di Matteucci, ma la conclusione di quest’ultimo è centrale.

Al 10′ dopo una serie di batti e ribatti ci prova Pescicani, ma non trova la porta.

Al 13′ si rende pericoloso Bernardini di testa sul calcio d’angolo battuto da Lo Sicco, anche in questo caso palla a lato.

Un minuto più tardi Chiarella ha una doppia opportunità di fronte a Pacini, l’estremo difensore lo ipnotizza e sventa due volte.

La ripresa è equilibrata, ma al 29′ il Valmontone passa in vantaggio: Roberti approfitta di uno svarione difensivo, entra in area e batte Pacini, portando il parziale sullo 0-1.

Al 34′ il Follonica Gavorrano cerca la reazione con Remedi, servito da Proietti. Il tiro a giro del numero 17 termina fuori di un soffio.

Nel finale i biancorossoblù cercano di proiettarsi in avanti, ma non basta. Al termine dei 5′ di recupero la gara termina sullo 0-1, con il Valmontone che passa il turno.

FOLLONICA GAVORRANO: Pacini, Bucci, Bernardini, Matteucci, Bellini, Marino (31′ st Maurizi), Maltoni (26′ st Mutton), Bianchi (19′ st Remedi), Pescicani (31′ st Proietti), Lo Sicco (37′ st Giordani), Arrighi. A disposizione: Poggiolini, Ferretti, Pimpinelli, Fremura. All. Baiano.

VALMONTONE: Tisato, Gallo (26′ st Marconato), Valentini, Bertoldi, Favo, Carlini (32′ st Di Marco), Mariani, Molinari (19′ st Mikhaylovskiy), Chiarella (26′ st Roberti), Conte, Coulibaly (22′ st El Bakhtaoui). A disposizione: Civello, Di Nezza, Polletta, Bailo. All. Tiozzo Peschiero.

ARBITRO: Tedesco di Battibaglia. Assistenti Stracquadaini di Seregno e Bergamaschi di Bergamo.

MARCATORI: 29′ st Roberti.

NOTE: Recupero: pt 1′, st 5′. Ammoniti: Bernardini, Valentini, Lo Sicco, Conte.