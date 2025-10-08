GROSSETO – La Toscana si aggiudica il Girone B del Torneo delle Regioni di softball. Una vittoria importante alla quale hanno contribuito ben sette biancorosse del Big Mat Bsc Grosseto under 13. “Tutta la squadra ha giocato molto bene – commenta Fiorenzo Cappuccio, coach della selezione regionale e manager del Big Mat Bsc under 13 – e non era affatto semplice. Le grossetane si sono dimostrate all’altezza della situazione, un valore aggiunto per tutto il gruppo”.

La Toscana ha ottenuto cinque vittorie su altrettante gare giocate, imponendosi in finale per 8-3 sulle Marche. Le biancorosse del Big Mat Bsc Grosseto under 13 che hanno partecipato alla spedizione sono Francesca Monaci, Ginevra Simoni, Irene Orlandi, Martina Ginesi, Ginevra Rullo, Viola Nocciolini e Naira Petrullo. “Oltre al risultato – continua Cappuccio -, ciò che veramente conta è la crescita di queste ragazze sia sul piano tecnico che umano. Una crescita significativa alla quale la nostra società, il Big Mat Bsc Grosseto, ha contributo con convinzione e coraggio. Crediamo molto nei giovani, nel valore del settore giovanile e sull’importanza di formare le prime squadre con ragazzi e ragazze grossetani. La vittoria della Toscana e il contributo delle nostre ragazze, inoltre, dev’essere un incentivo per continuare su questa squadra, non solo per la società ma anche per tutte le nostre giocatrici”.

“Ringraziamo – dice Danilo Biagioli, presidente del comitato regionale della Toscana – gli allenatori e le famiglie per aver permesso alle ragazze di crescere e di ottenere un risultato così importante”.

