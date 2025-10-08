CAPALBIO – Era l’8 ottobre 1925 quando Bellotti Giovanni, capostazione di Morolo in provincia di Frosinone, e sua moglie Maria ebbero la loro seconda bambina: Silvana!

Fu la seconda di cinque figli. Oggi 8 ottobre 2025 Nonna Silvana, circondata dall’ affetto di sua figlia Patrizia, suo genero Ettore, le due nipoti Emanuela e Elisabetta con i rispettivi mariti, e ben quattro pronipoti (Aurora, Chiara, Lorenzo e Melissa), ha spento 100 candeline!

Ha trascorso buona parte della sua vita a Roma dove, proprio nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, nel 1950, si è sposata con Leone Guidaldi, da cui ha avuto sua figlia Patrizia. Dopo il matrimonio di Patrizia e il suo trasferimento a Capalbio nonna Silvana e nonno Leone, hanno deciso di lasciare Roma e arrivare a Capalbio. Nonna Silvana è sempre stata una cuoca superlativa: ha deliziato con la sua cucina romana i tantissimi pranzi della domenica della sua famiglia, rendendoli momenti di vita indimenticabili e unici. Tantissimi auguri nonna Silvana!