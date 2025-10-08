GROSSETO – Una strage silenziosa. Da inizio ottobre ad oggi, in una settimana, sono cinque le persone morte in tre differenti incidenti mortali.

L’ultimo è stato Oscar Contano, 73 anni, residente a Castiglione della pescaia e rimasto coinvolto ieri sera in uno scontro sulla strada delle Collacchie.

Nell’incidente ci sono stati anche tre feriti, tra cui una ragazzina. Due auto e un trattore. LINK

Contano era molto conosciuto perché in passato aveva gestito uno stabilimento balneare. Questa mattina l’Hc Castiglione attraverso il suo presidente Marcello Pericoli ha espresso «le condoglianze più sentite alla famiglia di Oscar. La figlia Costanza è stata una nostra pattinatrice e con la mamma Monica Manetti hanno sempre fatto parte della nostra famiglia».

Contano è purtroppo l’ultima vittima di una settimana tragica sulle strade maremmane.

Il 2 ottobre a morire sono state tre persone, tre turisti indiani che stavano viaggiando su un minivan con la famiglia. L’incidente era avvenuto sull’Aurelia. Oltre ai tre morti tra i feriti anche due minorenni. LINK

Il 4 ottobre sulla strada di Porrona, nel comune di Cinigiano, a morire un uomo di 83 anni che dopo uno scontro con un’auto è finita contro un albero. LINK