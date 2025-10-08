GROSSETO – Dopo il successo di Scarlino Incantato, il progetto ideato dal giovanissimo Davide Fantoni si allarga e diventa un grande racconto corale della provincia di Grosseto.

È nato infatti il Gruppo Maremma Incantato, una rete di profili social dedicati ai 28 comuni della provincia di Grosseto, nata per valorizzare storie, paesaggi, tradizioni ed eccellenze del territorio.

L’obiettivo è semplice ma ambizioso: creare una community diffusa che parli delle meraviglie della Maremma con gli occhi di chi la vive ogni giorno. Parlare di un territorio davvero incantato dove ogni paese avrà il suo spazio (da Follonica Incantato ad Arcidosso Incantato, passando per Scarlino e molti altri) gestito su base volontaria da persone del posto per offrire uno sguardo autentico e vicino alle comunità.

«Con Scarlino Incantato ho visto che le persone avevano voglia di raccontarsi e di mostrare con orgoglio il proprio paese – spiega Fantoni – Ora vogliamo unire queste voci in un’unica grande narrazione, dove la Maremma si mostra per quello che è: viva, vera e piena di storie da scoprire».

Maremma Incantato: un luogo virtuale per esaltare il reale

Il progetto, curato graficamente da D.F. Sogno Creativo, non è un’iniziativa istituzionale ma una rete nata dal basso, aperto alla collaborazione di cittadini, associazioni, fotografi e operatori turistici che desiderano contribuire con scatti, storie e idee.

Tra gli obiettivi: far emergere non solo i luoghi più noti, ma anche i borghi meno conosciuti, i sentieri, le tradizioni popolari e le eccellenze enogastronomiche. Insomma, l’intento di Fantoni è quello di utilizzare i social nel più nobile dei modi: unire e non dividere. E in questo caso unire per divulgare bellezza e curiosità.

I profili del gruppo sono già attivi su Instagram e Facebook con contenuti originali – fotografie, racconti, segnalazioni e rubriche – e presto sarà disponibile anche una mappa interattiva con i punti di interesse della provincia.

«Questo è solo l’inizio – conclude Fantoni – Il sogno è raccontare tutta la Maremma e, un giorno, dare voce a un’Italia Incantata, in cui ogni territorio possa trovare spazio e voce attraverso chi lo vive davvero».

I profili al momento attivi sono: Maremma Incantato, Scarlino Incantato, Follonica Incantato, Arcidosso Incantato

📸 Instagram: @maremma.incantato

📘 Facebook: Maremma Incantato

✉️ Contatti: [email protected]