FOLLONICA – Manifestazione davanti al Comune nel pomeriggio di martedì 7 ottobre: l’associazione Restiamo Umani e l’Anpi di Follonica “Virio Ranieri”, insieme ad Emergency, sono tornate a fare sentire la loro voce per condannare il terrorismo, i genocidi e tutte le guerre.

A due anni dall’attacco terroristico di Hamas e dall’avvio del genocidio di Israele, la manifestazione “a microfono aperto” in Largo Cavallotti è servita anche per dare la possibilità a chi volesse di intervenire ed esprimere un proprio pensiero.﻿

Come ha sottolineato la presidente di Restiamo Umani Chiara Marchetti, a partire dal 7 ottobre «si è innescata una spirale di violenza senza precedenti che ha portato al genocidio dei palestinesi a Gaza. Condanniamo ogni forma di terrorismo che vede come bersaglio la popolazione civile, ma non accettiamo che il 7 ottobre venga usato, come pretesto da molti, per oscurare i massacri e i crimini commessi da Israele nei mesi successivi».

L’obiettivo di iniziative del genere, secondo il presidente di Anpi Claudio Bellucci, è anche quello di «richiamare il Governo, il Parlamento italiano e tutti i livelli istituzionali a compiere atti concreti per fermare il massacro in atto, garantire la distribuzione degli aiuti a una popolazione gazawi allo stremo e riprendere rapidamente il cammino verso la costruzione dello Stato palestinese, senza il quale la guerra terroristica non potrà che continuare».

Nella galleria fotografica a cura di Giorgio Paggetti i momenti più importanti della manifestazione del 7 ottobre.