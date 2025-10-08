GROSSETO – “A titolo personale e a nome del Parco della Maremma esprimo profondo cordoglio per la scomparsa di Marcello Barontini”. Enrico Giunta, direttore dell’ente Parco regionale della Maremma, commenta così la recente notizia.

“Barontini è stato per molti anni presidente della Circoscrizione Alberese–Rispescia e ha sempre avuto un rapporto di grande collaborazione con il Parco, incentrato sul dialogo e sullo scambio. Nutriva un profondo rispetto per le istituzioni, ed è proprio con questo spirito che, negli anni, ha dialogato con l’ente. Credeva nel progetto dell’area tutelata e non ha avuto timori nel prendere posizione anche nei periodi di tensione e turbolenze, tanto che è stato contestato anche duramente. Ho avuto modo di apprezzare molto le sue doti e la sua umanità e, per questo, la sua dipartita mi colpisce, e ci colpisce, in modo particolare”.

Si unisce al cordoglio anche il presidente Simone Rusci: “Alla famiglia di Barontini e ai suoi cari – concludono Giunta e Rusci – porgiamo, quindi, le nostre più sentite condoglianze”.