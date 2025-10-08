GROSSETO – Acuto di Nunes Da Cunha e il Grosseto perde il duello di Coppa Italia contro l’Unipomezia, davanti al pubblico del Carlo Zecchini. La gara secca valida per i trentaduesimi del torneo finisce così 0-1, quasi una fotocopia del ko dell’altra maremmana Follonica Gavorrano, sempre in casa sorpresa dal Valmontone (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Una gara dagli sviluppi amari dopo un discreto inizio dei grossetani, volenterosi e produttivi in attacco. A gonfiare la rete è però Nunes Da Cunha per gli ospiti: una doccia fredda cui i padroni di casa non hanno saputo rimediare, nonostante un paio di fiammate offensive.

Si dimezzano così gli impegni agonistici del Grifone, che adesso dovrà radunare energie e strategie per il campionato.

GROSSETO: Cardelli, Sacchini, Di Santo, Riccobono, Bacciardi, Montini, Benedetti, Gonnelli, Fiorani, Sartorelli. A disposizione: Romagnoli, Gerardini, Sabelli, Marzierli, Dierna, Lorenzini, Ampollini, Guerrini, Ferronato. All. indiani.

UNIPOMEZIA: Gariti, Suffer, Nunes Da Cunha, Marianelli, Gemini, Pettorossi, Amadio, Morelli, De Santis, Okojie, Giannini. A disposizione: Pieranderi, D’Este, Forner Fernandez, Esposito, Attili, Ippoliti, Eulisi, Bordi, Bianco. All. Casciotti.

ARBITRO: Arnese di Teramo; assistenti Pone di Nola e Cafisi di Nocera Inferiore.

MARCATORI: 18′ st Nunes Da Cunha.