GROSSETO – Continua la campagna abbonamenti per la nuova stagione teatrale promossa dal Comune di Grosseto e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

In questi giorni è possibile cambiare riconfermare il proprio abbonamento con cambio poltrona o tipologia di pacchetto di biglietti. I vecchi abbonati hanno tempo fino a venerdì 10 ottobre per riconfermare il proprio abbonamento. Chi invece desidera disdirlo deve inviare una mail a [email protected] entro la stessa data. Dopo il 10 ottobre, in assenza di conferma o disdetta, l’abbonamento sarà comunque cancellato.

I nuovi abbonamenti, su appuntamento, saranno disponibili da mercoledì 15 ottobre a venerdì 24 ottobre 2025.

La vendita dei biglietti singoli inizierà venerdì 31 ottobre 2025 e proseguirà fino al giorno antecedente ogni rappresentazione sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/. A partire da venerdì 7 novembre 2025, durante le serate di spettacolo, sarà possibile acquistare i biglietti anche al botteghino del teatro, aperto dalle 19 alle 21.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 21.

Per ulteriori informazioni su rinnovi, modalità di acquisto e programmazione, è possibile scrivere a [email protected] oppure chiamare i numeri 334 1030779 – 0564 488064.