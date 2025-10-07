SCARLINO – Ancora una tragedia sulle strade maremmane. Questa sera, martedì 7 ottobre, intorno alle ore 20, un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada provinciale a Pian d’Alma, nel comune di Scarlino. Nel violento impatto sono rimasti coinvolti due automobili e un trattore con rimorchio.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di verifica da parte dei Carabinieri di Scarlino e Follonica, l’incidente potrebbe essere stato causato da una manovra di sorpasso, ma le cause sono al momento al vaglio degli inquirenti. Una delle due auto, dopo lo schianto, si è ribaltata lungo la carreggiata: per l’uomo di 65 anni che si trovava alla guida non c’è stato nulla da fare. Il medico del 118, arrivato sul posto, non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sull’altra vettura viaggiavano una madre e la figlia piccola, entrambe rimaste ferite, ma fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. Ferito anche il conducente del trattore, un agricoltore della zona, anche lui non è in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 Asl Tse, l’elisoccorso Pegaso, le ambulanze della Croce Rossa e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di estrazione dei feriti e nella messa in sicurezza dell’area.

La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi e l’intervento del magistrato di turno, chiamato a coordinare le procedure di identificazione della vittima e di ricostruzione della dinamica del sinistro.

Le indagini sono in corso.