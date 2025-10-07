FOLLONICA – Al via la sesta edizione del mercatino dell’usato al Parco Centrale. Domenica 26 ottobre il Parco centrale di Follonica ospiterà “Svuota Cantine”.
L’evento si svolgerà dalle ore 9 alle ore 19 e le cittadine e i cittadini che vorranno scambiare o vendere i propri oggetti potranno fare richiesta esclusivamente tramite modulo online presente sul sito del Comune di Follonica al seguente link: https://www.comune.follonica.gr.it/Vivere-il-comune/Eventi/SVUOTA-cantine-Ottobre-2025.
I partecipanti potranno vendere i loro oggetti, purché non derivino da un’attività artigianale né commerciale, né propria né di terze persone.
Si tratta di un evento pensato per dare la possibilità di riutilizzare, tramite lo scambio o la vendita, gli oggetti usati, per allungare il loro ciclo vitale e contribuire alla riduzione dei rifiuti stimolando un’economia circolare. Nel mercatino è possibile scambiare o vendere esclusivamente beni di proprietà usati, provenienti dalle proprie abitazioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.